Quảng Ninh tăng trưởng GRDP 11,03% trong nửa đầu năm 2025

Số liệu của Cục Thống kê cho thấy, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh Quảng Ninh trong 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt mức tăng trưởng 11,03% so với cùng kỳ năm 2024.

Ngành du lịch dịch vụ Quảng Ninh tiếp tục phục hồi mạnh mẽ với lượng khách và doanh thu tăng đáng kể.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,61%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11,48%; khu vực dịch vụ tăng 13,03%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,19%.

Bà Ngô Thị Vân, đại diện Thống kê tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo tăng 29,87% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành sản xuất xe có động cơ tăng 262,04%, là một trong những sản phẩm mới, trụ cột thúc đẩy tăng trưởng trong khu vực công nghiệp và đặc biệt là công nghiệp chế biến chế tạo.

Nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô đi vào hoạt động ổn định, đóng góp vào mức tăng trưởng chung của Quảng Ninh.

Một số ngành công nghiệp chế biến chế tạo cũng có sự tăng trưởng mạnh như ngành sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (gần 60%); ngành sản xuất phương tiện vận tải khác (gần 118%); ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học (80%)...

Thêm vào đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng phát triển sôi nổi với mức tăng trưởng tích cực. Sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, kết hợp với các sản phẩm du lịch mới và chiến lược quảng bá sáng tạo đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế địa phương. Ước tính tổng lượt khách du lịch đến Quảng Ninh đạt hơn 12 triệu lượt, tăng 16% so với cùng kỳ, tổng doanh thu du lịch ước tính hơn 29.000 tỷ đồng, tăng 31%.

Tổng thu ngân sách nhà nước của Quảng Ninh 6 tháng ước đạt hơn 30.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt hơn 21.000 tỷ đồng, bằng 56% dự toán. Thu hút vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách gấp 13,1 lần so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, Quảng Ninh cũng đảm bảo các nhiệm vụ an sinh xã hội với tổng kinh phí thực hiện ước đạt 1.270 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh tạo việc làm cho trên 17.000 lượt lao động, đạt hơn 58% kế hoạch cả năm.