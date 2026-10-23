Quảng Ninh tôn vinh nông dân xuất sắc, lan tỏa cách làm mới

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tại Quảng Ninh có trên 56.000 hộ đăng ký. Các cấp Hội đã hỗ trợ phát triển 189 mô hình hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị; xây dựng thương hiệu cho 64 sản phẩm nông sản; thành lập mới 15 hợp tác xã và 7 tổ hợp tác.

Hội cũng huy động nguồn lực hỗ trợ hội viên về vốn, kỹ thuật, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Các hoạt động này góp phần mở rộng cách làm theo hướng liên kết, nâng chất lượng sản phẩm và tìm đầu ra ổn định hơn. Nông dân không chỉ tập trung sản xuất mà ngày càng quan tâm đến thương hiệu, tiêu chuẩn và nhu cầu thị trường.

Hội Nông dân thành phố Quảng Ninh đã tôn vinh 63 hội viên “Nông dân Quảng Ninh xuất sắc” năm 2026

Anh Nguyễn Xuân Tùng, Phó Giám đốc Công ty Thương mại và Dịch vụ Bình Liêu cho rằng, ứng dụng công nghệ và thay đổi tư duy là điều cần thiết để nâng năng suất, đưa sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường có yêu cầu cao: “Được tôn vinh là Nông dân Quảng Ninh xuất sắc, tôi rất vinh dự và tự hào. Tôi mong muốn nông dân thay đổi tư duy, đổi mới sáng tạo, đưa khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng năng suất; ứng dụng công nghệ thông tin để đưa sản phẩm và các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến với những thị trường có yêu cầu cao trong nước và quốc tế”.

Quảng Ninh trở thành thành phố mở ra không gian phát triển mới đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Những điển hình được tôn vinh có thể chia sẻ kinh nghiệm, kết nối thêm hộ sản xuất và khuyến khích cách làm hiệu quả. Giá trị của phong trào vì thế không chỉ nằm ở danh hiệu mà còn ở những mô hình tạo được sản phẩm có chất lượng, đầu ra và thu nhập ổn định cho người dân.