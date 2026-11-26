Tại công trình đường dẫn lên cầu Nhật Lệ 3, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ), các đơn vị thi công đang khẩn trương triển khai nhiều hạng mục. Một số đoạn đường đã thảm bê tông nhựa, những vị trí khác tiếp tục được lu lèn, hoàn thiện nền và mặt đường.

Đường dẫn lên cầu Nhật Lệ 3 ở phường Đồng Hới vừa được thảm nhựa

Trên tuyến đường ven biển từ xã Ninh Châu (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ) kết nối vào cầu Nhật Lệ 3, nhiều đoạn đã hoàn thành thảm bê tông nhựa, lắp đặt biển báo và cọc tiêu. Các hạng mục đang được đẩy nhanh tiến độ.

Ông Võ Doãn Hùng, Giám đốc Quản lý dự án thành phần 2, cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu thông tin, hiện nay, khối lượng công việc còn lại khá lớn, trong khi điều kiện thời tiết không thuận lợi. Chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực, tăng ca, tăng kíp, khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại; trọng tâm là thảm bê tông nhựa đoạn từ cầu Nhật Lệ 3 đến cuối tuyến, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết với UBND tỉnh.

Một số đoạn tuyến của đường ven biển tại tỉnh Quảng Trị đang được đẩy nhanh tiến độ thi công

Ông Võ Doãn Hùng cho biết: “Xác định Dự án thành phần 2, cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị, Sở Tài chính với vai trò chủ đầu tư, đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án và các nhà thầu quyết tâm vượt qua khó khăn, tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục còn lại. Mục tiêu là bảo đảm tiến độ đã cam kết với UBND tỉnh, đã tổ chức thông xe kỹ thuật vào ngày 24/11 và hướng tới ngày khánh thành công trình vào 19/12”.

Một số đoạn đường dẫn lên cầu Nhật Lệ 3 đã được thảm bê tông nhựa, các hạng mục còn lại đang tiếp tục thi công.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Khu vực XII, tính đến ngày 31/10/2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 và vốn năm trước được phép kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hơn 23.300 tỷ đồng. Số vốn giải ngân qua Kho bạc đạt hơn 7.700 tỷ đồng, tương đương 33,1% kế hoạch.

Đáng chú ý, nhóm dự án trọng điểm có tổng kế hoạch vốn hơn 4.700 tỷ đồng, chiếm gần 38% tổng kế hoạch vốn do địa phương quản lý, nhưng mới giải ngân 51%.

Thi công Dự án thành phần 1 đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D, đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Tiến độ giải ngân giữa các dự án vẫn chưa đồng đều, một số công trình trọng điểm có kế hoạch vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân còn thấp. Trong số này có Dự án thành phần 1 đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D, đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, có kế hoạch vốn hơn 1.120 tỷ đồng nhưng mới giải ngân hơn 465 tỷ đồng, đạt 41,6%. Đây là tuyến giao thông có ý nghĩa quan trọng trong kết nối cảng biển Mỹ Thủy với hệ thống cao tốc, góp phần hoàn thiện hạ tầng logistics, mở rộng không gian phát triển kinh tế và thu hút đầu tư vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị.

Thi công đêm trên công trường Dự án thành phần 1 đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D, đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Để đảm bảo tiến độ giải ngân trong năm nay, trên chiều dài tuyến 21 km có 4 đơn vị nhà thầu liên doanh đồng loạt tổ chức thi công liên tục 3 ca 4 kíp. Mỗi nhà thầu đều có các phương án thi công đêm, đảm bảo đường găng tiến độ do Ban Quản lý dự án đề ra. Mục tiêu là đến cuối năm nay, dự án Quốc lộ 15D giải ngân đạt ít nhất 75% giá trị công trình.

Ông Trịnh Đình Lâm, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Linh, đơn vị thi công dự án Quốc lộ 15D cho biết, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công nhiều ca để bảo đảm tiến độ. “Từ nay đến cuối năm thời gian không còn nhiều nên đơn vị thi công đã huy động tất cả các phương tiện máy móc thiết bị tập trung cho công trình trọng điểm này, tăng ca, 3 ca 4 kíp, ca này xuống thì ca khác lên để đảm bảo tiến độ đường găng của Ban Quản lý dự án đề ra”.

Các nhà thầu tổ chức công nhân thi công đêm để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công

UBND tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, đôn đốc và siết chặt trách nhiệm của các chủ đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản nhắc nhở 56 cơ quan, đơn vị, địa phương và Ban Quản lý dự án không thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công đã đăng ký trong tuần 46 (từ ngày 6 đến 12/11/2026).

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các chủ đầu tư phải rà soát tiến độ từng dự án, tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh công tác nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán; xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể theo từng tuần trong tháng 11, bảo đảm chỉ tiêu đăng ký phù hợp với khả năng thực hiện. Đặc biệt, kết quả giải ngân vốn đầu tư công sẽ là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

“Trong giải ngân đầu tư công, phải tìm mọi cách, tăng ca, tăng kíp triển khai, đẩy nhanh tiến độ, nhà thầu không đạt phải thay, các sở ngành, các ban quản lý cũng như vậy. Các công trình dự án chậm tiến độ, nhà thầu đánh giá không đủ năng lực thì phải thay; Tăng cường đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, chú ý nguồn vốn Trung ương, đặc biệt là nguồn vốn năm 2025 chuyển sang, bằng mọi giá phải giải ngân hết đến 31/12/2026. Nếu dự án bị tồn đọng lại đến sang năm thì lại thiếu vốn để triển khai, lại trở thành dang dở, không triển khai được lại trở thành lãng phí”.