Quảng Trị phải giải ngân 100% vốn đầu tư công, xử lý dứt điểm dự án tồn đọng

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 553/TB-VPCP ngày 27/10/2026 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt và những đổi mới bước đầu trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thời gian qua. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của Tỉnh 9 tháng năm 2026 đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn: Tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm chưa đạt kịch bản đề ra, áp lực dồn vào Quý IV rất lớn. Tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến chế tạo, khai khoáng và xây dựng đều thấp hơn kịch bản cơ sở.

Động lực tăng trưởng còn phụ thuộc nhiều vào các dự án năng lượng lớn; tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm như Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, Thủy điện La Trọng, Điện gió LIG - Hướng Hóa 1 còn chậm đã ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách còn thấp so với bình quân chung cả nước.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị (Ảnh: Thu Sa)

Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao năm 2026

Chia sẻ với những khó khăn khách quan và đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp trong những tháng cuối năm 2026 của Tỉnh, Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục quán triệt, kiên định với mục tiêu tăng trưởng, quyết liệt, sáng tạo trong lãnh đạo chỉ đạo, đôn đốc theo dõi từng tuần, tháng, khắc phục các khó khăn, vướng mắc, hạn chế, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026 đã đề ra, đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả nước.

Trong đó, xác định giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án lớn. Điều chuyển vốn theo thẩm quyền từ các dự án chậm giải ngân sang dự án giải ngân tốt theo quy định; kiên quyết xử lý các nhà thầu cố tình thi công cầm chừng, chậm trễ; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao năm 2026.

Tập trung giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài và tài sản công dôi dư để khơi thông nguồn lực cho phát triển. Tập trung chỉ đạo rà soát, xử lý các dự án vướng mắc do kết luận thanh tra để giải quyết ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết tháo gỡ.

Bên cạnh đó, phát triển Quảng Trị thành Trung tâm năng lượng gắn với chuỗi giá trị công nghiệp. Tận dụng lợi thế nguồn năng lượng lớn để thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ kỹ thuật. Phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vận hành ổn định Tổ máy 1 và Tổ máy 2. Đẩy nhanh tiến độ dự án LNG Quảng Trạch II; khởi công dự án LNG Quảng Trạch III và cụm công trình 500 kV Lao Bảo - Quảng Trị 2 trong tháng 12/2026. Phối hợp với Bộ Công Thương điều chỉnh danh mục ưu tiên hoàn thiện phương án đấu nối đường truyền tải khi rà soát Quy hoạch điện VIII (điều chỉnh); tháo gỡ vướng mắc hợp đồng mua bán điện (PPA) cho các dự án thủy điện, điện gió và hoàn thành ký kết hiệp định mua bán điện từ Lào.

Đưa Dự án Cảng hàng không Quảng Trị vào vận hành giai đoạn 1 trong Quý I/2027

Cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh và hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, trong đó tập trung thu hút các dự án thứ cấp vào Khu công nghiệp Quảng Trị, liên kết nguồn hàng quá cảnh từ Lào và Đông Bắc Thái Lan để tạo nguồn hàng ổn định cho Cảng Mỹ Thủy và Cảng Hòn La. Phấn đấu đưa Dự án Cảng hàng không Quảng Trị vào vận hành giai đoạn 1 trong Quý I/2027. Chủ động nghiên cứu các cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị để đề xuất mô hình phù hợp với tiềm năng, lợi thế của Tỉnh.

Đồng thời, đột phá phát triển du lịch, phát huy lợi thế kết nối Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng với hệ thống di tích lịch sử cách mạng, tâm linh, biển đảo để kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Trị 2027. Thúc đẩy các dự án du lịch lớn như Quần thể núi U Bò - hồ Thác Chuối. Chú trọng nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu để nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhân rộng cơ chế "Luồng xanh" trong thủ tục hành chính, theo đó đẩy mạnh thực hiện thí điểm cơ chế "Luồng xanh 24 giờ" và "Luồng xanh 60%", rà soát các thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, nhằm giảm thực chất tối thiểu 50% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, triển khai hiệu quả mô hình Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới: Đối với 04 trường thuộc giai đoạn 1, khẩn trương hoàn thiện, nghiệm thu và đưa vào vận hành ổn định trước ngày 30/11/2026, bảo đảm "trường học mới phải tốt hơn trường học cũ"; chủ động phối hợp với Kiểm toán Nhà nước để kiểm toán các dự án theo quy định. Tỉnh nghiên cứu xã hội hóa hoặc bổ sung kinh phí từ ngân sách địa phương để nâng cao chất lượng bữa ăn, bảo đảm dinh dưỡng cho học sinh nội trú. Đối với 11 trường thuộc giai đoạn 2, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ xây dựng để kịp bàn giao, đưa vào sử dụng trước năm học 2027 - 2028, bảo đảm an toàn, chất lượng.

Phó Thủ tướng yêu cầu trên cơ sở kết quả 9 tháng năm 2026, hoàn thiện kịch bản tăng trưởng những tháng cuối năm 2026 để đạt mục tiêu đề ra; phân công các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc từng ngành, từng dự án, từng địa bàn. Chủ động xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 của Tỉnh.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, đà tăng trưởng của tỉnh Quảng Trị đang phục hồi rõ nét, GRDP Quý III tăng 9,57%; công nghiệp-xây dựng tăng 13,51%; nhiều dự án động lực đã hoàn thành; đầu tư và xuất nhập khẩu có chuyển biến tích cực. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 62.074 tỷ đồng, tăng 28,5%; kim ngạch thương mại qua cửa khẩu Lao Bảo tăng 38%, cửa khẩu Cha Lo tăng 22,8%, khẳng định vai trò ngày càng lớn của trục kinh tế Đông - Tây. Du lịch tiếp tục là điểm sáng, Tỉnh đã đón khoảng 9,3 triệu lượt khách, tăng 11,67% so với cùng kỳ. Tổng thu dịch vụ trên địa bàn đạt hơn 10.800 tỷ đồng. Cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và an sinh xã hội được quan tâm; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp vận hành ổn định; thực hiện tốt công tác hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát và hoàn thành giai đoạn cao điểm quy tập hài cốt liệt sĩ. Tỉnh đã ban hành Kế hoạch cụ thể hóa các định hướng chỉ đạo chiến lược của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh tại Thông báo số 51-TB/VPTW ngày 11/5/2026 của Văn phòng Trung ương và đang tập trung quyết liệt triển khai thực hiện.