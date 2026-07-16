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Quảng Trị tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực để đạt tăng trưởng 10,6%

Thứ Năm, 18:44, 16/07/2026
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VOV.VN - Sáng nay (16/7), Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ 4, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng cho những tháng cuối năm.

Kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX cũng tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đạt 10,6% năm 2026.

Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Quảng Trị đạt 8,1%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 32.000 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước gần 6.900 tỷ đồng, đạt hơn 54% dự toán Trung ương giao. Toàn tỉnh thu hút 35 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 26.000 tỷ đồng; du lịch đón trên 5,6 triệu lượt khách, doanh thu đạt gần 6.500 tỷ đồng.

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Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026- 2031.

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Trị mặc dù duy trì ở mức khá nhưng chưa thực sự đột phá, thấp hơn mục tiêu phấn đấu và mức tăng của cả nước. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và triển khai một số dự án trọng điểm còn chậm. Vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn những khó khăn trong phân cấp, phân quyền, tổ chức thực hiện nhiệm vụ...

Áp lực phía trước còn rất lớn khi tỉnh phải thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,6%, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án động lực, tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính và chuyển đổi số. 

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Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho rằng, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,6% trong năm 2026, 6 tháng cuối năm tỉnh Quảng Trị phải đạt mức tăng trưởng hơn 12,7%. Đảng uỷ UBND tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển; bám sát kịch bản tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các dự án trọng điểm; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng; phát huy hiệu quả các thành phần kinh tế theo chủ trương của Trung ương: “Tập trung thảo luận sâu, đánh giá đúng thực trạng, làm rõ nguyên nhân và đề xuất những giải pháp khả thi, tạo chuyển biến rõ nét trong 6 tháng cuối năm. Mỗi nghị quyết được thông qua phải thực sự tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển, góp phần hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026”.

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Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Trị sẽ xem xét hơn 60 báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết liên quan đến đầu tư công, tài chính - ngân sách, đất đai, tài nguyên, môi trường, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số cùng nhiều cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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