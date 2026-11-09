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Quốc hội chốt 30.000 tỷ đồng dự phòng bảo đảm an toàn tài chính quốc gia năm 2027

Thứ Hai, 15:19, 09/11/2026
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VOV.VN - Chiều 9/11, với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2027.

Phân bổ hơn 6.700 tỷ đồng từ nguồn thu xử phạt vi phạm giao thông

Theo Nghị quyết, tổng số thu ngân sách Trung ương năm 2027 là 1.775.593 tỷ đồng; tổng số chi là 2.364.411 tỷ đồng. Trong đó, dự toán bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương là 408.747 tỷ đồng và bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương là 311.363 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Nghị quyết bố trí 30.000 tỷ đồng dự phòng nhằm bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp tình hình kinh tế - xã hội có biến động, thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán. Chính phủ được giao chủ động điều hành nguồn kinh phí này nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các nhiệm vụ chi đã được dự toán, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia.

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Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2027 trước khi biểu quyết thông qua.

Đối với nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã nộp ngân sách nhà nước năm 2025, Nghị quyết bố trí 5.752,6 tỷ đồng cho Bộ Công an, tương ứng 85% số thu; bổ sung có mục tiêu 1.015,1 tỷ đồng cho ngân sách địa phương, tương ứng 15%, để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô (sau khi trừ chi phí tổ chức thu) được nộp 100% vào ngân sách trung ương. Trong đó, 5.215 tỷ đồng, tương ứng 35% số thu, được bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để quản lý, bảo trì đường bộ thuộc phạm vi địa phương quản lý; 5.950 tỷ đồng từ nguồn 65% còn lại được bố trí để quản lý, bảo trì quốc lộ đã phân cấp cho địa phương.

Tập trung vốn đầu tư công, hạn chế dàn trải

Về tổ chức thực hiện, Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phân bổ vốn đầu tư công tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện và thứ tự ưu tiên theo quy định.

Trong đó, ưu tiên bố trí đủ vốn theo tiến độ cho các dự án đầu tư công đặc biệt, dự án khẩn cấp, chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia; các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa được bố trí đủ vốn; các dự án chuyển tiếp giai đoạn 2026-2030 và nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, quy hoạch.

Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ, dự án theo thứ tự ưu tiên, số vốn còn lại mới được phân bổ cho các dự án khởi công mới đủ thủ tục đầu tư, bảo đảm tập trung, tránh dàn trải và phù hợp với khả năng cân đối vốn.

Quốc hội cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2027, bảo đảm phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Việc xây dựng trụ sở cần được hạn chế; hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án đầu tư công phải được đánh giá theo yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 26/2026/QH16 của Quốc hội.

Đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Chính phủ được giao chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương rà soát, phân bổ kinh phí, bảo đảm không trùng lặp, đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và đặc thù về an ninh, quốc phòng.

Một nội dung đáng chú ý khác là Quốc hội giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định phân bổ dự toán chi ngân sách trung ương chưa phân bổ chi tiết, trong đó có nguồn 458.018,217 tỷ đồng tại một số mục của Phụ lục II kèm theo Nghị quyết (không bao gồm chi trả nợ lãi), sau khi hoàn thành các điều kiện, thủ tục cần thiết.

Chính phủ chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu, việc tuân thủ tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi và điều kiện giao dự toán; bảo đảm quản lý, sử dụng kinh phí đúng quy định, triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng mục đích, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Việc thực hiện Nghị quyết sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên giám sát. Kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm toán theo quy định của pháp luật.

Vân Hồng/VOV.VN
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