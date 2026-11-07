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Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2027 từ 10%, giữ ổn định vĩ mô

Thứ Bảy, 09:19, 07/11/2026
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VOV.VN - Sáng 7/11, với 467/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt 93,40% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Phát huy vai trò của kinh tế tư nhân

Trước khi Quốc hội biểu quyết, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết. Theo đó, dự thảo nghị quyết sau khi tiếp thu, chỉnh lý đã xác định rõ mục tiêu, 45 chỉ tiêu chủ yếu và 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, bám sát Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các kết luận của Trung ương.

Để thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Quốc hội đề ra. Trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương được gắn với tiến độ, thời hạn và kết quả thực hiện cụ thể.

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Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế, khơi thông và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực; thúc đẩy những động lực tăng trưởng truyền thống, tạo đột phá từ các động lực tăng trưởng mới. Cùng với đó là đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động.

Chính phủ cũng xác định nhiệm vụ phát triển mạnh các thành phần kinh tế, phát huy vai trò của kinh tế tư nhân, nâng cao năng lực nội sinh, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tăng trưởng kinh tế phải gắn với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân. Thành quả tăng trưởng cần được lan tỏa công bằng đến các vùng, miền và các tầng lớp nhân dân, bảo đảm người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển.

Điều hành linh hoạt thuế, phí xăng dầu để thúc đẩy tăng trưởng

Về ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, năm 2027, kinh tế thế giới và khu vực được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Giá năng lượng, nguyên vật liệu, chi phí vận tải tăng cao; chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn khó dự báo, tạo áp lực đối với công tác điều hành trong nước. Trong bối cảnh đó, Chính phủ xác định ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên.

Về chính sách tài khóa, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh linh hoạt chính sách thuế, phí, lệ phí đối với xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và khả năng cân đối ngân sách nhà nước. Đồng thời, đánh giá hiệu quả các chính sách hỗ trợ để có phương án tiếp tục thực hiện phù hợp trong năm 2027.

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Toàn cảnh phiên họp Quốc hội sáng 7/11

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hệ thống thuế theo hướng hiện đại, minh bạch, mở rộng cơ sở thu và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Đối với chính sách tiền tệ, Chính phủ định hướng điều hành lãi suất, tỷ giá linh hoạt theo diễn biến thị trường; kiểm soát tăng trưởng tín dụng hợp lý, hướng dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh và các động lực tăng trưởng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống.

Chính phủ cũng sẽ tăng cường phân tích, dự báo, chủ động xây dựng các kịch bản điều hành giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu và điều chỉnh phù hợp các mặt hàng do Nhà nước quản lý.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, Chính phủ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước để tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

Ngay sau khi nghị quyết được thông qua, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, cơ quan và địa phương khẩn trương xây dựng nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, với các giải pháp cụ thể, thiết thực.

 

Vân Hồng/VOV.VN
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