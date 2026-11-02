Quốc lộ 14E qua Đà Nẵng gần xong, còn 2 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung (Cục Đường bộ Việt Nam) chủ đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E qua địa bàn thành phố Đà Nẵng, dự án đã thi công được khối lượng trị giá hơn 1.350 tỷ đồng, trong tổng giá trị hợp đồng xây lắp hơn 1.430 tỷ đồng. Dự án có khối lượng thi công hơn 71 km trên đoạn từ km15+270 đến km89+700, khởi công từ tháng 2 năm 2023 và dự kiến hoàn thành trong tháng 10 năm 2026.

Lu lèn sau khi thảm bê tông nhựa cầu vượt đường sắt trên Quốc lộ 14E

Về thi công, nền đường và lớp cấp phối đá dăm loại hai đã được làm xong toàn tuyến. Lớp cấp phối đá dăm loại một đạt gần 99%. Mặt đường bê tông nhựa lớp dưới đạt hơn 95%, lớp trên đạt khoảng 93%.

Tại nút giao với đường sắt Bắc - Nam thuộc xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng, mặt cầu vượt và đường dẫn lên cầu đã được thảm bê tông nhựa trong hai ngày 25 và 26 tháng 10. Đến chiều 26 tháng 10, công việc hoàn thành, các phương tiện có thể lưu thông qua cầu. Hiện nhà thầu đang lắp đặt rãnh thoát nước đường gom, đồng thời đẩy nhanh thi công nền và mặt đường gom hai bên cầu vượt.

Trong 30 cầu trên tuyến, gồm cầu làm mới và cầu sửa chữa, đã có 29 cầu hoàn thành. Riêng cầu Đắk Mi 1 tại km85 còn lại phần mặt cầu và lan can.

Hầu hết tuyến Quốc lộ 14E đã được thảm nhựa

Về mặt bằng, địa phương đã bàn giao hơn 99% mặt bằng của dự án. Còn hai hộ dân chưa bàn giao, một hộ ở xã Thăng Bình và một hộ ở xã Hiệp Đức. Ngoài vướng mắc này, Ban Quản lý dự án cho biết miền Trung đang vào mùa mưa, đồng thời giá vật liệu tăng cao và khan hiếm, nhất là đá và nhựa đường.