Quy định mới về danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực tài chính

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 2165/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài chính.

Theo Quyết định, danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực tài chính được phân thành hai mức độ là Tối mật và Mật, với các nhóm thông tin, tài liệu cụ thể thuộc phạm vi quản lý của ngành Tài chính và các lĩnh vực có liên quan.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài chính. Ảnh: chinhphu.vn

Xác định các thông tin thuộc độ Tối mật

Đối với bí mật nhà nước độ Tối mật, Quyết định số 2165/QĐ-TTg quy định 4 nhóm thông tin thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách; dự trữ quốc gia, dự trữ chiến lược; hải quan và đầu tư công.

Trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, thông tin thuộc độ Tối mật bao gồm các tờ trình, báo cáo, phương án, thuyết minh và số liệu chi tiết về chính sách tài chính - ngân sách nhà nước trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ trong trường hợp xảy ra tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Đối với dự trữ quốc gia và dự trữ chiến lược, danh mục Tối mật bao gồm kế hoạch dự trữ do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý; dự toán, tình hình thực hiện và quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm dành cho việc mua hàng dự trữ quốc gia, hàng dự trữ chiến lược thuộc phạm vi quản lý của hai Bộ.

Cùng với đó, số liệu về số lượng và giá trị từng loại hàng dự trữ quốc gia, hàng dự trữ chiến lược do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý cũng thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật.

Trong lĩnh vực hải quan, các tài liệu thuộc độ Tối mật tập trung vào hoạt động xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở bí mật phục vụ công tác nghiệp vụ.

Cụ thể, danh mục bao gồm các quyết định về lập, kết thúc hồ sơ cơ sở bí mật; quyết định phê duyệt, kết thúc, thanh loại cơ sở bí mật; tài liệu xác minh người dự kiến xây dựng cơ sở bí mật; các báo cáo về tuyển chọn, kết nạp, quản lý, đánh giá và kết quả hoạt động của cơ sở bí mật...

Đối với lĩnh vực đầu tư công, Quyết định quy định kế hoạch đầu tư công và báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trong phòng thủ đất nước cấp chiến lược, chiến dịch, cấp bộ, ngành thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật.

Bổ sung, làm rõ danh mục bí mật nhà nước độ Mật

Bên cạnh các thông tin thuộc độ Tối mật, Quyết định số 2165/QĐ-TTg quy định 7 nhóm thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Mật.

Trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, các thông tin thuộc độ Mật bao gồm tài liệu, số liệu viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài đối với những nhiệm vụ có ảnh hưởng đến chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại chưa được công khai; số liệu chi tiết về quốc phòng, an ninh trong phương án Chiến lược tài chính, Kế hoạch tài chính 5 năm và phương án ngân sách nhà nước hằng năm.

Đáng chú ý, phương án bảo đảm nguồn cải cách tiền lương theo đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang cũng thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Mật.

Cùng với đó là dự toán, tình hình thực hiện và quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Văn phòng Trung ương Đảng được giao quản lý gửi Bộ Tài chính hoặc cơ quan có thẩm quyền khác; phương án xây dựng chính sách tài chính trước khi trình Quốc hội thông qua; phương án giá in tiền giấy, các giấy tờ có giá và sản xuất tiền kim loại.

Đối với lĩnh vực kho bạc nhà nước và tài chính ngân hàng, danh mục độ Mật bao gồm phương án tạm ứng từ Ngân hàng Nhà nước cho ngân sách trung ương, phương án phát hành trực tiếp tín phiếu Kho bạc Nhà nước cho Ngân hàng Nhà nước.

Các số liệu tổng hợp về kim loại quý hiếm, đá quý và vật quý hiếm khác của Nhà nước giao Kho bạc Nhà nước bảo quản; bản thiết kế bảo đảm an ninh, an toàn kho tiền; phương án di dời và vận chuyển tiền, kim loại quý hiếm, đá quý cùng các vật quý hiếm khác thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước cũng được đưa vào danh mục.

Ngoài ra, các thông báo của Bộ Tài chính về khung lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh gửi các cơ quan, đơn vị liên quan cũng thuộc phạm vi bí mật nhà nước độ Mật.

Trong lĩnh vực dự trữ quốc gia, dự trữ chiến lược, danh mục độ Mật bao gồm quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia; văn bản phê duyệt hệ thống kho dự trữ quốc gia của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an; danh mục chi tiết hàng dự trữ chiến lược.

Bên cạnh đó, dự toán, tình hình thực hiện và quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm chi dự trữ chiến lược; phương án, kế hoạch quản lý, bảo quản hàng dự trữ chiến lược chưa được công khai cũng thuộc diện bảo vệ ở độ Mật, trừ những nội dung đã được xác định thuộc độ Tối mật.

Đối với lĩnh vực hải quan, Quyết định quy định chi tiết các tài liệu nghiệp vụ thuộc độ Mật, trong đó có sơ đồ mạng truyền tin, quy ước liên lạc của lực lượng chống buôn lậu; hồ sơ điều tra, nghiên cứu nắm tình hình; hồ sơ sưu tra; hồ sơ trinh sát kỹ thuật và hồ sơ đấu tranh chuyên án.

Các tài liệu liên quan đến điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, phương án dẫn giải, áp giải trong những vụ việc thuộc phạm vi quy định; bộ chỉ số tiêu chí quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan; hồ sơ chi mua tin phục vụ phòng, chống buôn lậu và tài liệu đào tạo, huấn luyện có chứa nội dung nghiệp vụ cơ bản cũng thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Mật.

Trong lĩnh vực đầu tư công, danh mục độ Mật bao gồm kế hoạch đầu tư công, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trong phòng thủ đất nước cấp chiến thuật.

Đồng thời, danh mục dự án, quyết định phân bổ vốn trung hạn, hằng năm và các báo cáo kế hoạch đầu tư công đối với dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; dự án về trụ sở, hệ thống liên lạc, bảo vệ an ninh, an toàn các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng thuộc phạm vi quy định.

Đáng chú ý, đối với thị trường chứng khoán, Quyết định xác định thông tin có khả năng ảnh hưởng lớn đến an ninh, an toàn thị trường chứng khoán và các giải pháp ổn định thị trường trong trường hợp xảy ra biến động lớn, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn thị trường nhưng chưa được công khai là bí mật nhà nước độ Mật.

Quy định này xác định cụ thể phạm vi thông tin cần được bảo vệ trong công tác quản lý, điều hành thị trường chứng khoán, nhất là đối với các tình huống biến động lớn có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn thị trường.

Quyết định số 2165/QĐ-TTg cũng quy định về bí mật nhà nước trong lĩnh vực thị trường chứng khoán. Theo đó, những thông tin có khả năng ảnh hưởng lớn đến an ninh, an toàn thị trường chứng khoán và các giải pháp ổn định thị trường trong trường hợp xảy ra biến động lớn ảnh hưởng đến an ninh, an toàn thị trường chứng khoán, khi chưa được công khai, thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Mật. Việc xác định cụ thể danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực tài chính là cơ sở để các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác quản lý, bảo vệ thông tin theo quy định của pháp luật, đồng thời phân định rõ những tài liệu, số liệu cần được bảo mật trong quá trình xây dựng, triển khai chính sách và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.