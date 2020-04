Quý I/2020, Việt Nam xuất siêu sang Mỹ 12,4 tỷ USD

Thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Cụ thể, 3 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt 15,95 tỷ USD, tăng tới 19,9% so với cùng kỳ 2019 và chiếm đến 25,2% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Các mặt hàng xuất khẩu đáng chú ý sang thị trường Mỹ là dệt may; điện thoại; máy vi tính, sản phẩm điện tử; giày dép; đồ gỗ; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ với kim ngạch đạt từ 1 tỷ USD trở lên.

Mỹ là thị trường xuất khẩu hàng dệt may lớn nhất của Việt Nam

Trong quý I, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hàng dệt may lớn nhất của Việt Nam với trị giá đạt 3,3 tỷ USD. Dù giảm nhẹ hơn 20 triệu USD so với cùng kỳ năm trước, nhưng thị trường Mỹ vẫn chiếm đến 47% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước. Dệt may cũng là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của nước ta sang quốc gia này.

Ngoài ra, Mỹ cũng vươn lên là thị trường xuất khẩu lớn nhất (xét theo thị trường là quốc gia, vùng lãnh thổ) của mặt hàng điện thoại và linh kiện với kim ngạch 2,67 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ 2019.

Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang Mỹ đạt gần 1,96 tỷ USD, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ 2019 và vươn lên là thị trường lớn thứ 2 sau Trung Quốc.

Ở chiều nhập khẩu, quý I/2020, Việt Nam chi 3,55 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 6% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất và cũng là nhóm duy nhất đạt kim ngạch “tỷ đô” từ thị trường Mỹ trong quý I là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với kim ngạch gần 1,17 tỷ USD.

Như vậy, quý I/2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Mỹ đạt 19,5 tỷ USD, trong đó nước ta xuất siêu 12,4 tỷ USD./.