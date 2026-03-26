Ra mắt giao diện mới đoàn tàu “Hành trình kết nối di sản miền Trung”

Thứ Năm, 13:07, 26/03/2026
VOV.VN - Sáng nay (26/3), tại Ga Huế, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Huế tổ chức lễ ra mắt giao diện mới đoàn tàu “Hành trình kết nối di sản miền Trung” và công bố quyết định công nhận Ga Huế là điểm du lịch.


Sự kiện này diễn ra đúng dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng thành phố Huế (26/3/1975 - 26/3/2026) và tròn 2 năm đưa vào vận hành đoàn tàu du lịch “Hành trình kết nối di sản miền Trung” (26/3/2024 - 26/3/2026).

ra mat giao dien moi doan tau hanh trinh ket noi di san mien trung hinh anh 1
Giao diện mới đoàn tàu "Hành trình kết nối di sản miền Trung"

Sau 2 năm hoạt động, đoàn tàu đã phục vụ hơn 440.000 lượt hành khách với 2.800 chuyến tàu an toàn tuyệt đối. Ngành Đường sắt cũng đã liên kết với hơn 140 doanh nghiệp lữ hành tại Huế và Đà Nẵng để xây dựng các gói sản phẩm du lịch, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

ra mat giao dien moi doan tau hanh trinh ket noi di san mien trung hinh anh 2
Các đại biểu tham quan đoàn tàu "Hành trình kết nối di sản miền Trung"

Tại buổi lễ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giới thiệu diện mạo mới của đoàn tàu với thiết kế hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa miền Trung. Đoàn tàu sơn một phần gam màu tím đặc trưng của Huế kết hợp với màu ghi sáng, tạo điểm nhấn nhận diện. Logo đoàn tàu được thiết kế với tông màu vàng đồng. Đoàn tàu gồm 12 toa xe, mỗi toa 56 chỗ ngồi mềm, toàn bộ ghế được thay mới, có khả năng xoay 180 độ, giúp hành khách thuận tiện hướng di chuyển và ngắm cảnh. Toa xe VIP 32 chỗ được thiết kế theo phong cách cung đình Huế, tạo không gian trải nghiệm sang trọng. Toa cộng đồng được bố trí các hoạt động văn hóa, ẩm thực và trưng bày sản phẩm địa phương, góp phần nâng cao trải nghiệm cho hành khách.

ra mat giao dien moi doan tau hanh trinh ket noi di san mien trung hinh anh 3
Toa cộng đồng được bố trí các hoạt động văn hóa, ẩm thực và trưng bày sản phẩm

Cũng trong dịp này, ngành Đường sắt công bố quyết định của Sở Du lịch thành phố Huế công nhận Ga Huế là điểm du lịch, được kỳ vọng sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương, đưa nhà ga trở thành điểm đến trải nghiệm văn hóa, kiến trúc, thu hút du khách lựa chọn phương tiện đường sắt đến Huế.

ra mat giao dien moi doan tau hanh trinh ket noi di san mien trung hinh anh 4
Cung đường sắt Huế - Đà Nẵng là cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam
ra mat giao dien moi doan tau hanh trinh ket noi di san mien trung hinh anh 5
Du khách thưởng thức ẩm thực trên đoàn tàu "Hành trình kết nối di sản miền Trung"

Dịp này, ngành Đường sắt triển khai chương trình giảm 50% giá vé đi tàu trong ngày 26/3/2026; giảm 10% giá vé từ ngày 27/3 đến 1/4/2026 và giảm giá chiều về đối với hành khách mua vé khứ hồi. Hiện giá vé tàu “Hành trình kết nối di sản miền Trung” dao động từ 180.000 đồng đến 500.000 đồng/lượt, tùy theo thời điểm và ngày đi.

ra mat giao dien moi doan tau hanh trinh ket noi di san mien trung hinh anh 6
Hành khách đi trên đoàn tàu

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam mong muốn: “Với giao diện mới này, chúng tôi muốn đoàn tàu này là một đoàn tàu du lịch của vùng miền, không riêng gì của 2 địa phương Huế và Đà Nẵng nữa. Chúng tôi đưa hành trình này ra bản đồ du lịch thế giới. Từ những khó khăn ban đầu, hiện tại đoàn tàu đã rất thành công. Du khách trên thế giới cũng đến với đoàn tàu rất nhiều, cũng như hành khách của các địa phương tại Việt Nam đến với hành trình này”.

ra mat giao dien moi doan tau hanh trinh ket noi di san mien trung hinh anh 7
Đoàn tàu du lịch "Hành trình kết nối di sản miền Trung" đi qua cung đường

Cung đường sắt Huế - Đà Nẵng được đánh giá là một trong những cung đường sắt đẹp nhất khu vực miền Trung, đi qua nhiều danh thắng, trong đó có đèo Hải Vân. Việc nâng cấp đoàn tàu du lịch sẽ tạo thêm sản phẩm đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch khu vực./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: Ga Huế điểm du lịch Tàu du lịch Huế Đà Nẵng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Du lịch đường sắt 2026
