Ra mắt ứng dụng hỗ trợ xuất khẩu, kết nối với doanh nghiệp Australia

Ứng dụng Viet-Aus Trade mà Thương vụ Việt Nam tại Australia vừa công bố là chức năng tìm kiếm các nhà nhập khẩu Australia và nhà xuất Việt Nam theo sản phẩm. Ứng dụng này cũng cung cấp danh sách các doanh nghiệp Australia đang có nhu cầu tìm kiếm sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, đồng thời có Chợ giao thương B2B để doanh nghiệp 2 nước kết nối xuất khẩu sang Australia.

Sử dụng công cụ Viet-Aus, các doanh nghiệp có thể tra cứu, so sánh thuế nhập khẩu vào Australia theo các Hiệp định Thương mại tự do để tận dụng các lợi thế của các Hiệp định này. Các nhà xuất khẩu của Việt Nam cũng có thể tra cứu điều kiện an toàn sinh học nhập khẩu hàng hóa vào Australia.

Trên ứng dụng này có cả chức năng tổ chức các cuộc triển lãm trực tuyến theo từng chủ đề riêng hoặc tổ chức song song với các triển lãm chuyên đề lớn tại Australia để thu hút nhiều doanh nghiệp tham dự và hỗ trợ các doanh nghiệp không có điều kiện dự triển lãm.

Các doanh nghiệp có thể tìm thấy ứng dụng Viet-Aus Trade trên Apple store và Google play.

Ứng dụng là một kênh để các địa phương của Việt Nam quảng bá sản phẩm và đầu tư; liên kết đến cổng thông tin tiếng Anh của từng địa phương.

Bên cạnh đó, ứng dụng cũng thông báo các hoạt động kinh tế của Việt Nam, tạo sự tin tưởng của nhà đầu tư và khách hàng. Đáng chú ý, ứng dụng còn có chức năng hỏi đáp (chatbot) để giúp các doanh nghiệp hai bên tìm hiểu thêm thông tin về thị trường Australia cũng như Việt Nam và tự động giới thiệu, liên kết đến danh sách các doanh nghiệp hội viên các Hiệp hội ngành hàng, Liên minh hợp tác xã.

Việc cho ra đời ứng dụng Viet-Au Trade nằm trong kế hoạch hướng đến xây dựng mô hình Thương vụ ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Để cụ thể hoá mục tiêu này và mở rộng hỗ trợ doanh nghiệp, Thương vụ Việt Nam tại Australia đang triển khai, phối hợp với nhiều chuyên gia trí tuệ nhân tạo xây dựng Chương trình AIFA (ứng dụng AI cho mọi người).

Các chuyên gia trong chương trình này cũng sẵn sàng tư vấn các giải pháp ứng dụng AI tạo nhằm tăng năng suất và gia tăng kết nối. Chương trình cũng hỗ trợ thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm công nghệ thông tin Việt Nam để tăng kim ngạch cho đất nước. Chương trình vừa tặng 20 phần mềm đào tạo trí tuệ nhân tạo cho các trường cấp III và đại học tại Việt Nam do Anscenter nghiên cứu phát triển.

Ông Nguyễn Phú Hòa, Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, thời gian vừa qua, thương vụ đã đưa ra giải pháp để “chăm sóc các nhà nhập khẩu nông sản tươi Việt Nam, để giữ chân khách hàng trong bối cảnh của dịch Covid-19”. Hiện tại, thương vụ đang chuẩn bị triển khai chiến dịch quảng bá, tiêu thụ quả vải tại Australia để tiếp tục xây dựng thương hiệu, thị trường cho loại quả đặc sản của Việt Nam.

Bất chấp những tác động tiêu cực của dịch Covid-19, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Australia vẫn phát triển thuận lợi.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2020, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt hơn 2,7 tỷ AUD, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá hơn 1,2 tỷ AUD, tăng 7,3%, chủ yếu là các mặt hàng phương tiện vận tải, phụ tùng ô tô, túi xách, ví, valy, rau quả, gạo…

Ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Australia chủ yếu là nguyên liệu đầu vào, phục vụ cho sản xuất, xuất khẩu như: nguyên liệu dệt may, da, giày, quặng và khoáng sản…. Cơ cấu nhập khẩu hàng hóa từ Australia vào Việt Nam hiện nay đang góp phần duy trì ổn định chuỗi sản xuất tại Việt Nam./.