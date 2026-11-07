English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Rau quả, thủy sản Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá cuối năm

Thứ Bảy, 16:00, 07/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Xuất khẩu rau quả đạt 8,3 tỷ USD sau 10 tháng năm 2026, tăng 17,2% so với cùng kỳ. Trong khi đó, thủy sản cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo kỳ vọng cho xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng tốc trong những tháng cuối năm.

Xuất khẩu rau quả đạt 8,3 tỷ USD sau 10 tháng

Qua 10 tháng năm 2026, xuất khẩu rau quả đạt 8,3 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, triển vọng xuất khẩu những tháng cuối năm của ngành tiếp tục khả quan khi nhu cầu tiêu dùng tại thị trường Trung Quốc, các nước châu Á, châu Âu và châu Mỹ sẽ tăng cao trong dịp lễ, Tết.

Theo đó, tháng 11 và tháng 12 là thời điểm các thị trường đẩy mạnh nhập khẩu hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm. Bên cạnh thanh long, dừa tươi, chanh leo, bưởi, xoài, các sản phẩm rau quả chế biến như sấy khô, đông lạnh, đóng hộp được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu rau quả, bù đắp sự giảm sút nguồn cung sầu riêng tươi khi mặt hàng này qua chính vụ.

rau qua, thuy san viet nam dung truoc co hoi but pha cuoi nam hinh anh 1
Qua 10 tháng năm 2026, xuất khẩu rau quả đạt 8,3 tỷ USD

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường lưu ý, để tận dụng tốt cơ hội thị trường, các doanh nghiệp cần chú trọng kiểm soát chất lượng ngay từ khâu nguyên liệu; tuân thủ nghiêm quy định về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc. Bởi khi các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt hàng rào kỹ thuật, chất lượng và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn không chỉ quyết định cơ hội xuất khẩu trước mắt mà còn là yếu tố then chốt để rau quả Việt Nam duy trì thị trường và phát triển bền vững.

Xuất khẩu thủy sản tăng gần 4% so với cùng kỳ

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, qua 9 tháng năm 2026, tổng sản lượng thủy sản cả nước đạt 7,89 triệu tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nuôi trồng thủy sản tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với sản lượng 4,86 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu thủy sản đã đạt 9,7 tỷ USD.

Theo Cục Thủy sản và Kiểm ngư, góp phần hoàn thành mục tiêu xuất khẩu nông lâm, thủy sản năm 2026, ngành thủy sản cần duy trì kim ngạch khoảng 1 tỷ USD/tháng trong những tháng cuối năm. Đây là yêu cầu đặt ra đối với cả hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản, nhất là việc bảo đảm nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu. Ngành cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, kiểm soát dịch bệnh, nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng cường liên kết giữa người nuôi, ngư dân với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu. Qua đó, chủ động nguồn cung, ổn định chất lượng nguyên liệu và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường nhập khẩu.

Minh Long/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xuất nhập khẩu nghìn tỷ, Việt Nam tạo vị thế lớn trong thương mại quốc tế
Xuất nhập khẩu nghìn tỷ, Việt Nam tạo vị thế lớn trong thương mại quốc tế

VOV.VN - Với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 1.010,6 tỷ USD trong 10 tháng, Việt Nam bước vào nhóm 15 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới, trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất cũng như cung ứng và phân phối toàn cầu.

Xuất nhập khẩu nghìn tỷ, Việt Nam tạo vị thế lớn trong thương mại quốc tế

Xuất nhập khẩu nghìn tỷ, Việt Nam tạo vị thế lớn trong thương mại quốc tế

VOV.VN - Với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 1.010,6 tỷ USD trong 10 tháng, Việt Nam bước vào nhóm 15 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới, trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất cũng như cung ứng và phân phối toàn cầu.

Xuất nhập khẩu Việt Nam lần đầu chạm mốc 1.000 tỷ USD
Xuất nhập khẩu Việt Nam lần đầu chạm mốc 1.000 tỷ USD

VOV.VN - Đến ngày 29/10, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam lần đầu tiên chạm mốc lịch sử 1.000 tỷ USD. Kết quả này khẳng định đà tăng trưởng thương mại, đồng thời củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Xuất nhập khẩu Việt Nam lần đầu chạm mốc 1.000 tỷ USD

Xuất nhập khẩu Việt Nam lần đầu chạm mốc 1.000 tỷ USD

VOV.VN - Đến ngày 29/10, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam lần đầu tiên chạm mốc lịch sử 1.000 tỷ USD. Kết quả này khẳng định đà tăng trưởng thương mại, đồng thời củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Từ hội chợ đến “xuất khẩu tại chỗ”, nâng tầm giá trị hàng Việt
Từ hội chợ đến “xuất khẩu tại chỗ”, nâng tầm giá trị hàng Việt

VOV.VN - Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh khép lại với nhiều kết quả ấn tượng. Sự kiện không chỉ tạo không gian giao thương quy mô lớn mà còn trở thành "bệ phóng" đưa nông sản, thực phẩm và các mặt hàng chủ lực của Việt Nam vươn xa, chinh phục các thị trường quốc tế khắt khe.

Từ hội chợ đến “xuất khẩu tại chỗ”, nâng tầm giá trị hàng Việt

Từ hội chợ đến “xuất khẩu tại chỗ”, nâng tầm giá trị hàng Việt

VOV.VN - Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh khép lại với nhiều kết quả ấn tượng. Sự kiện không chỉ tạo không gian giao thương quy mô lớn mà còn trở thành "bệ phóng" đưa nông sản, thực phẩm và các mặt hàng chủ lực của Việt Nam vươn xa, chinh phục các thị trường quốc tế khắt khe.

Tăng trưởng xuất nhập khẩu: Cơ hội nâng cao năng lực sản xuất
Tăng trưởng xuất nhập khẩu: Cơ hội nâng cao năng lực sản xuất

VOV.VN - Cần biến những cơ hội từ xuất nhập khẩu thành lợi thế cho doanh nghiệp trong nước, với các giải pháp mang tính dài hạn, thực sự nâng cao năng lực sản xuất và tận dụng được tiềm lực của nền kinh tế.

Tăng trưởng xuất nhập khẩu: Cơ hội nâng cao năng lực sản xuất

Tăng trưởng xuất nhập khẩu: Cơ hội nâng cao năng lực sản xuất

VOV.VN - Cần biến những cơ hội từ xuất nhập khẩu thành lợi thế cho doanh nghiệp trong nước, với các giải pháp mang tính dài hạn, thực sự nâng cao năng lực sản xuất và tận dụng được tiềm lực của nền kinh tế.

 
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp