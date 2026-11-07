Rau quả, thủy sản Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá cuối năm

Xuất khẩu rau quả đạt 8,3 tỷ USD sau 10 tháng

Qua 10 tháng năm 2026, xuất khẩu rau quả đạt 8,3 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, triển vọng xuất khẩu những tháng cuối năm của ngành tiếp tục khả quan khi nhu cầu tiêu dùng tại thị trường Trung Quốc, các nước châu Á, châu Âu và châu Mỹ sẽ tăng cao trong dịp lễ, Tết.

Theo đó, tháng 11 và tháng 12 là thời điểm các thị trường đẩy mạnh nhập khẩu hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm. Bên cạnh thanh long, dừa tươi, chanh leo, bưởi, xoài, các sản phẩm rau quả chế biến như sấy khô, đông lạnh, đóng hộp được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu rau quả, bù đắp sự giảm sút nguồn cung sầu riêng tươi khi mặt hàng này qua chính vụ.

Qua 10 tháng năm 2026, xuất khẩu rau quả đạt 8,3 tỷ USD

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường lưu ý, để tận dụng tốt cơ hội thị trường, các doanh nghiệp cần chú trọng kiểm soát chất lượng ngay từ khâu nguyên liệu; tuân thủ nghiêm quy định về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc. Bởi khi các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt hàng rào kỹ thuật, chất lượng và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn không chỉ quyết định cơ hội xuất khẩu trước mắt mà còn là yếu tố then chốt để rau quả Việt Nam duy trì thị trường và phát triển bền vững.

Xuất khẩu thủy sản tăng gần 4% so với cùng kỳ

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, qua 9 tháng năm 2026, tổng sản lượng thủy sản cả nước đạt 7,89 triệu tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nuôi trồng thủy sản tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với sản lượng 4,86 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu thủy sản đã đạt 9,7 tỷ USD.

Theo Cục Thủy sản và Kiểm ngư, góp phần hoàn thành mục tiêu xuất khẩu nông lâm, thủy sản năm 2026, ngành thủy sản cần duy trì kim ngạch khoảng 1 tỷ USD/tháng trong những tháng cuối năm. Đây là yêu cầu đặt ra đối với cả hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản, nhất là việc bảo đảm nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu. Ngành cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, kiểm soát dịch bệnh, nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng cường liên kết giữa người nuôi, ngư dân với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu. Qua đó, chủ động nguồn cung, ổn định chất lượng nguyên liệu và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường nhập khẩu.