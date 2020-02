“Rộ” giải cứu tôm hùm trong dịch Covid-19: Vì sao có nhiều mức giá?

Đến ngày 19/2, đã có thêm nhiều doanh nghiệp, đơn vị triển khai chương trình bán tôm hùm với mức ưu đãi cho người tiêu dùng. Đa phần tôm được nhập từ Phú Yên, Khánh Hòa, Nha Trang, Phan Thiết – những nơi có nhiều vựa tôm đang chịu ảnh hưởng về tiêu thụ do tác động của dịch Covid-19.



Sự khác biệt về mức giá của từng nơi dù cùng treo biển giải cứu phụ thuộc vào từng loại tôm và kích cỡ khác nhau. Đơn cử, tôm hùm baby đông lạnh đang được Vinmart đề mức giá chỉ 495.000 đồng/kg (dành cho loại 0,2-0,3kg/con).

Tôm hùm xanh baby tươi sống có giá 630.000 đồng/kg (đối với loại có cân nặng từ 0.2-0.5kg/con). VinMart cho biết giá bán tôm hùm tại các siêu thị thuộc hệ thống hiện nay là "bán hàng không lợi nhuận", nhằm hỗ trợ người dân các vùng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Thương lái Trung Quốc tạm ngưng thu mua, nhập hàng khiến cho giá tôm hùm giảm mạnh.

Trong khi đó, loại tôm hùm xanh với trọng lượng từ 0.3- 0,4kg/con được một vài đơn vị khác rao bán với giá từ 750.000 – 1.095.000 đồng/kg, kèm mức ưu đãi công bố so với giá thông thường từ 20%.



Tại Aeon Mall Bình Tân, Tân Phú giá tôm hùm baby lại lên tới 890.000 đồng/kg (từ 3-5 con/kg), công bố giảm gần 500.000 đồng so với trước. Ngày 19/2, trang Fanpage của hệ thống siêu thị LOTTE Mart cũng đăng tải thông tin về chương trình giải cứu tôm hùm. Theo đó, tôm hùm xanh Cam Ranh được bán tại LOTTE Mart Nha Trang, Gò Vấp có giá 749.000 đồng/kg. Tôm hoàn toàn tươi sống, size từ 0.3 – 0.5kg/con.

Hàng loạt chương trình "giải cứu" tôm hùm được triển khai.

Không chỉ riêng các siêu thị lớn mà trên khắp mạng xã hội, nhiều đơn vị kinh doanh online cũng đã nhanh chóng rao bán tôm hùm xanh Khánh Hòa, tôm hùm baby Cam Ranh với giá hấp dẫn nhất từ trước đến nay. Loại 5 - 7 con/kg giá 500.000 đồng/kg, loại 4 con/kg giá 550.000 đồng/kg.



Thậm chí, có loại tôm hùm xanh kêu gọi "giải cứu" có giá 450.000 đồng/kg. Thực chất, đây là loại tôm ngộp, được cấp đông chuyển về Hà Nội rao bán.

Trước khi bị hạ giá do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc bị hạn chế, tại các vựa tôm Phú Yên, Khánh Hòa, tôm hùm xanh loại 1 (trọng lượng 0.3 kg trở lên) có giá tại 830.000 đồng/kg, tôm loại 2 ở mức 790.000 đồng/kg. Nếu so sánh với mức giá công bố hiện tại, tôm hùm xanh giảm phổ biến ở mức150.000 - 200.000 đồng/kg.

Tôm hùm ngộp đông lạnh có giá bán từ 450.000 đồng/kg.

Đây không phải lần đầu mặt hàng nông sản này gặp khó, hồi tháng 9/2019, đầu ra của tôm hùm cũng gian nan khi Trung Quốc bắt đầu siết các mặt hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu theo đường tiểu ngạch. Đơn cử, tại Khánh Hòa, giá tôm hùm xanh ở thời điểm đó chỉ còn 580.000 đồng/kg, giảm 60%-70% so với cùng thời điểm này năm trước; tôm hùm bông loại 1 (trên 1kg/con) cao nhất cũng chỉ 1,1 triệu đồng/kg, giảm 50% so với với tháng 8/2019.

"Mặc dù tôm hùm giảm giá là có, nhưng người tiêu dùng cần cẩn trọng trước những thông tin rao bán lợi dụng dịch bệnh để đẩy hàng kém chất lượng, ép giá tôm hùm xuống thấp, gây ảnh hưởng đến việc tiêu thụ và chăn nuôi của người dân. Việc chọn mua tôm tươi, đúng size, tại những nơi uy tín sẽ hạn chế được điều này", anh Trần Minh Tùng, chủ một cơ sở kinh doanh hải sản ở Hà Nội bày tỏ quan điểm./.