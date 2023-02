Rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng, nhà đầu tư hạn chế mua mới

Tín hiệu tăng điểm đã chững lại

Tuần đầu tiên trong năm mới, thị trường chứng khoán Việt Nam đã hứng chịu những rung lắc hết sức dữ dội. Áp lực bán tháo đã có dấu hiệu nhen nhóm ngay phiên đầu tuần và ngày một mạnh mẽ, khiến chỉ số có phiên bốc hơi tới hơn 35 điểm. Thế nhưng trong hai phiên cuối, đà bán tháo đã tạm thời chấm dứt khi thanh khoản có phần sụt giảm, cho thấy nhà đầu tư đang trở nên thận trọng hơn. Kết thúc tuần giao dịch đầy ảm đạm, chỉ số VN-Index sụt giảm 39,95 điểm, quay về mốc 1.077,15 điểm (-3,58%).

Thanh khoản tuần qua có xu hướng gia tăng so với tuần trước. Trung bình mỗi phiên trên sàn HSX, nhà đầu tư giao dịch 13,329.65 tỷ đồng (+19,04%), đồng thời khối lượng giao dịch cũng đạt 729.13 triệu cổ phiếu (+20,97%). Do áp lực bán tháo mạnh mẽ, có thời điểm thị trường giao dịch tới hơn 17.500 tỷ đồng, tương đương với gần 1 tỷ cổ phiếu, đã đẩy thanh khoản gia tăng trong tuần vừa qua.

Sắc đỏ bao trùm thị trường khi chỉ có 3/21 nhóm ngành còn giữ được sắc xanh trong tuần qua. Nhờ hưởng lợi từ giá đường tăng và nhiều thông tin tích cực về kết quả kinh doanh năm 2022, nhóm cổ phiếu Đường (+8,81%) đã đi ngược dòng chảy thị trường để có được đà tăng mạnh mẽ. Thêm vào đó, Cảng biển (+1,09%) và Dược phẩm (+0,89%) cũng may mắn nằm ngoài diện bị bán tháo tuần qua. Ở chiều ngược lại, hàng loạt các nhóm cổ phiếu khác đều chịu áp lực bán mạnh mẽ như Chứng khoán (-5,58%), BĐS (-5,56%), Công nghệ viễn thông (-5,59%), Ngân hàng (-3%)...

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), áp lực bán đã hoàn toàn chiếm thế chủ động trên thị trường trong tuần qua. Trên biểu đồ tuần là một thân nến giảm mạnh với khối lượng vượt trội so với 5 tuần trước đó.

“Xét về xu hướng, tín hiệu tăng điểm trước đó đã chững lại sau tuần giảm mạnh vừa qua, nhưng vẫn chưa hình thành tín hiệu tiêu cực. Chúng tôi kỳ vọng VN-Index sẽ tích lũy đi ngang quanh vùng hỗ trợ 1.060 – 1.070 điểm. Vì vậy, nhà đầu tư nên ưu tiên quan điểm quan sát, chờ thêm tín hiệu tích cực rõ ràng hơn trước khi mở thêm vị thế mua mới”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Nhà đầu tư nên hạn chế giao dịch mua mới

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), thị trường phiên 3/2 tiếp tục ghi nhận một phiên giao dịch giằng co, và đóng cửa giảm nhẹ, mức cao hơn trung bình trong ngày, trong bối cảnh thanh khoản giảm khá và thấp hơn trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy sự giằng co của bên mua và bên bán, và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Do đó, khả năng thị trường sẽ cần phải tích lũy thêm trước khi có xu hướng rõ ràng hơn.

“Trong phiên giao dịch hôm nay 6/2, sự giằng co có thể sẽ diễn ra giữa lực mua tại hỗ trợ 1.060 – 1.070 điểm và lực bán tại kháng cự 1.080 – 1.090 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày”, chuyên gia của ASEANSC dự báo.

Cùng quan điểm, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) cho rằng, VN-Index tiếp tục đóng cửa với cây nến Doji trong phiên cuối tuần với thanh khoản tiếp tục suy giảm, củng cố cho thấy vùng hiện tại đã tạm thời cân bằng sau phiên giảm mạnh. Tuy nhiên, việc đóng cửa tuần ở mức thấp nhất và nến tuần hình thành mẫu nến đảo chiều đang cho thấy tín hiệu nhịp hồi phục trước đó đang dần kết thúc. Ngoài ra, việc các mã cổ phiếu penny tăng giá mạnh thường xuất hiện ở đoạn cuối xu hướng tăng giá đang diễn ra trong ngắn hạn, cũng là một tín hiệu cảnh báo rủi ro.

“Xu hướng tăng giá ngắn hạn đã kết thúc và rủi ro ngắn hạn đang có dấu hiệu gia tăng. Nhà đầu tư nên hạn chế giao dịch mua mới trong ngắn hạn và nên canh các nhịp hồi phục để giảm tỷ trọng cổ phiếu cho đến khi có các tín hiệu tích cực hơn”, chuyên gia của TVSI khuyến nghị./.