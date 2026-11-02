Sacombank tăng quy mô nhưng nợ xấu bào mòn lợi nhuận

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank, mã chứng khoán STB) cho thấy một khoảng cách đáng chú ý giữa tăng trưởng quy mô và kết quả lợi nhuận. Tại ngày 30/9, tổng tài sản đạt hơn 1,057 triệu tỷ đồng, tăng 15,3% so với đầu năm; dư nợ cho vay khách hàng trước dự phòng đạt 700.347 tỷ đồng, tăng 11,8%.

Trụ sở ngân hàng Sacombank

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế 9 tháng chỉ đạt 5.893 tỷ đồng, giảm 46,4% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng vẫn tăng 42,6%, đạt 18.741 tỷ đồng. Sự đảo chiều diễn ra sau khi ngân hàng ghi nhận chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 12.848 tỷ đồng, gần gấp 6 lần cùng kỳ.

Nợ xấu tăng nhanh hơn tín dụng

Cuối tháng 9, tổng nợ nhóm 3 đến nhóm 5 của Sacombank đạt khoảng 51.367 tỷ đồng, tăng gần 11.230 tỷ đồng, tương đương 28% so với đầu năm. Tốc độ tăng này cao hơn đáng kể mức tăng dư nợ, đưa tỷ lệ nợ xấu tính trên cho vay khách hàng trước dự phòng từ 6,41% lên 7,33%.

Nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng lên 19.359 tỷ đồng; nợ nghi ngờ (nhóm 4) đạt 9.441 tỷ đồng. Cả hai nhóm đều có quy mô gần gấp 3 lần đầu năm. Nợ cần chú ý (nhóm 2) cũng tăng từ 4.658 tỷ đồng lên 17.710 tỷ đồng, tức gấp khoảng 3,8 lần.

Nếu cộng nợ nhóm 2 với nợ xấu, quy mô đạt khoảng 69.077 tỷ đồng, tương đương 9,86% dư nợ. Đây không phải tỷ lệ nợ xấu, bởi nhóm 2 chưa được xếp vào nợ xấu, nhưng là chỉ dấu về phần tín dụng cần được theo dõi chặt chẽ hơn.

Biểu đồ: Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) theo năm của SACOMBANK từ 2017 đến nay

Ở chiều ngược lại, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) giảm 24,5%, còn 22.567 tỷ đồng. Mức giảm này cần được đặt cạnh việc Sacombank đã sử dụng khoảng 15.575 tỷ đồng dự phòng cụ thể để xử lý rủi ro trong 9 tháng.

Xử lý bằng dự phòng có thể làm giảm dư nợ trên bảng cân đối kế toán mà không đồng nghĩa khách hàng đã trả tiền. Vì vậy, chỉ nhìn vào nợ nhóm 5 giảm chưa đủ để kết luận khả năng thu hồi nợ cải thiện tương ứng. Báo cáo cũng chưa cung cấp bảng đối chiếu đầy đủ để tách riêng tác động của thu hồi, chuyển nhóm và xử lý rủi ro đối với từng nhóm nợ.

Khoản “nợ khó đòi đã xử lý” theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán tăng từ 15.980 tỷ đồng lên 34.938 tỷ đồng. Trong khi đó, báo cáo lưu chuyển tiền tệ ghi nhận thu khoảng 518 tỷ đồng từ các khoản nợ đã xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn dự phòng, tăng so với gần 132 tỷ đồng cùng kỳ. Kết quả thu hồi đã cải thiện, song khối lượng nợ còn phải tiếp tục theo dõi vẫn lớn.

Biểu đồ: Tổng nợ xấu (tỷ đồng) và tỷ lệ nợ xấu (%) của SACOMBANK theo năm từ 2018 đến nay.

Trích lập tăng mạnh nhưng tỷ lệ bao phủ giảm

Chi phí dự phòng 12.848 tỷ đồng tương đương 68,6% lợi nhuận trước dự phòng. So với cùng kỳ, lợi nhuận trước dự phòng tăng khoảng 5.601 tỷ đồng, nhưng chi phí dự phòng tăng tới 10.696 tỷ đồng. Chênh lệch này giải thích trực tiếp mức giảm khoảng 5.095 tỷ đồng của lợi nhuận trước thuế.

Dù chi phí dự phòng tăng mạnh, số dư dự phòng cho vay khách hàng cuối tháng 9 còn khoảng 17.890 tỷ đồng, giảm 10,8% so với đầu năm. Tỷ lệ bao phủ, tính bằng số dư dự phòng cho vay chia cho tổng nợ nhóm 3 đến nhóm 5, theo đó giảm từ khoảng 50% xuống 34,8%.

Nguồn thu dịch vụ cần được làm rõ

Trong thông tin công bố ngày 27/10, Sacombank cho biết đã triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, giảm lãi suất và chia sẻ một phần lợi nhuận để hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn.

Số liệu 9 tháng cho thấy thu nhập lãi và các khoản tương tự tăng 15,4%, nhưng chi phí lãi và các khoản tương tự tăng tới 47,5%. Kết quả, thu nhập lãi thuần giảm 17,8%, còn 17.517 tỷ đồng. Tăng trưởng cho vay vì thế chưa chuyển thành tăng trưởng nguồn thu này. Để đánh giá đầy đủ nguyên nhân, cần làm rõ thêm tác động của chi phí vốn, cơ cấu tài sản sinh lãi và chính sách hỗ trợ khách hàng.

Lãi thuần dịch vụ trở thành nguồn bù đắp đáng kể, đạt 8.206 tỷ đồng, gấp khoảng 3,5 lần cùng kỳ. Riêng quý III đóng góp 4.255 tỷ đồng, chiếm gần 52% kết quả dịch vụ 9 tháng. Phần lãi dịch vụ tăng thêm khoảng 5.886 tỷ đồng lớn hơn mức suy giảm 3.805 tỷ đồng của thu nhập lãi thuần.

Chi phí hoạt động giảm 19,3%, còn 9.053 tỷ đồng, cũng góp phần nâng lợi nhuận trước dự phòng. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm từ khoảng 46,1% xuống 32,6%. Dù vậy, mức cải thiện này cần được theo dõi cùng tính ổn định của doanh thu dịch vụ và hiệu quả vận hành trong các kỳ tiếp theo.