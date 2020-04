Samsung Việt Nam ủng hộ 10 tỷ đồng chung tay phòng, chống Covid-19

Nhằm chung tay cùng Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Samsung Việt Nam trao tặng 10 tỷ đồng, trong đó 7 tỷ được trao cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 3 tỷ được trao cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên, mỗi đơn vị 1,5 tỷ đồng. Bắc Ninh và Thái Nguyên là địa phương nơi các nhà máy của Samsung Việt Nam đang sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh triển khai các ứng dụng công nghệ trong việc phòng chống dịch, Samsung Việt Nam cũng trao tặng các sản phẩm smartphone cao cấp nhất của tập đoàn nhằm phục vụ công tác thử nghiệm và phát triển ứng dụng phòng chống COVID-19 tại Việt Nam. Đồng thời, Samsung Việt Nam cũng cung cấp Tivi và màn hình cỡ lớn để hỗ trợ cơ quan chức năng theo dõi tình hình dịch bệnh.

Ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam cho biết: “Với Samsung, con người luôn là tài sản quý giá nhất và sự an toàn của mọi người luôn được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong cuộc chiến đẩy lùi COVID-19 nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng. Chúng tôi hi vọng rằng, những đóng góp của Samsung Việt Nam cùng với các doanh nghiệp và tổ chức khác trong xã hội sẽ tạo thành sức mạnh cộng hưởng, chung sức đồng lòng cùng Chính phủ Việt Nam vượt qua thời khắc khó khăn này”.

Trước đó, nhằm góp phần chung tay giải cứu nông sản Việt Nam, tháo gỡ khó khăn cho người nông dân do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Samsung Việt Nam đã tiến hành chương trình Giải cứu nông sản Việt Nam qua việc tăng định lượng tráng miệng là dưa hấu và thanh long lên gấp đôi so với thông thường.

Ngay từ những ngày đầu tiên khi dịch COVID-19 có dấu hiệu xuất hiện tại Việt Nam, Samsung Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống COVID-19 tại tất cả các nhà máy bao gồm việc liên tục cập nhật, đào tạo và hướng dẫn nhân viên các phương pháp phòng chống dịch bệnh, phát khẩu trang và cung cấp nước rửa tay sát khuẩn miễn phí, kiểm tra thân nhiệt của nhân viên tại các cổng nhà máy, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, và thường xuyên thực hiện các biện pháp khử trùng tại các khu vực trong nhà máy. Đáng chú ý, tại các khu vực nhà ăn, Samsung Việt Nam đã tiến hành lắp đặt vách ngăn giữa bàn ăn nhằm hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa các nhân viên trong khi ăn và bố trí giãn khoảng cách để đảm bảo an toàn khi xếp hàng lấy đồ ăn giữa các nhân viên trong hàng.

Đặc biệt, đáp lại lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, nhân viên của Samsung Việt Nam đã tình nguyện tham gia các chương trình gây quỹ phòng chống COVID-19 thông qua hình thức quẹt thẻ quyên góp tiền tại các Ki-ốt CSR trong nhà máy./.