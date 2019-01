Săn heo vàng may mắn dịp cuối năm

Thay vì tung các loại vàng may mắn dịp vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng âm lịch như mọi năm, năm nay, các tiệm vàng và công ty nữ trang đã sớm tung ra nhiều loại vàng miếng cũng như tượng vàng hình con heo để khách hàng mua sắm làm quà may mắn dịp cuối năm. (Ảnh: Internet) Rất nhiều người cũng đang săn lùng những loại heo vàng này làm quà tặng hoặc cất giữ với quan niệm heo vàng sẽ mang lại tài lộc, thể hiện sự sung túc, giàu sang, quyền uy của gia chủ trong năm mới. (Ảnh: Karalux) Tuy nhiên, do nhu cầu khá lớn nên nhiều tiệm vàng và doanh nghiệp nữ trang chế tác không đủ để bán cho khách. (Ảnh: Karalux) Con heo 2 lượng vàng nguyên khối 9.999 được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chào bán với giá hơn 39 triệu đồng bao gồm chi phí gia công 2,5 triệu đồng. Sản phẩm này đang được người tiêu dùng săn lùng. (Ảnh: Người Lao Động) Con heo 1 lượng vàng nguyên khối 9.999 được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chào bán với giá hơn 39 triệu đồng bao gồm chi phí gia công 2,5 triệu đồng. (Ảnh: Người Lao Động) Các tiệm vàng nhỏ khác cũng đồng loạt tung ra các bao lì xì đỏ, vật trang trí có tượng heo vàng ở giữa để khách hàng mua làm quà tặng hoặc cất giữ nhằm mang lại may mắn tài lộc. (Ảnh: Internet) Những con heo vàng này có đủ kích cỡ, hình thức lẫn giá trị khác nhau từ vài phân đến 1-2 chỉ, giá tiền từ 200.000- 1 triệu đồng./. (Ảnh: KT)

