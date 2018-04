Sản lượng khai thác hải sản của Nghệ An tăng mạnh 4 tháng đầu năm

Tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, trong số 220 tàu, có 150 tàu công suất máy trên 90 CV trở lên. Trong 4 tháng năm 2018, lượng đánh bắt hải sản đạt khoảng 7.000 tấn. Các xã Tiến Thủy, Sơn Hải, Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, nhờ có tàu máy lớn, ngư dân đánh bắt được gần 12.000 tấn hải sản, đặc biệt ngư dân trúng đậm cá hố xuất khẩu và cá cơm, cá bạc má. Hiện nay, nhiều ngư dân ở Quỳnh Lưu đang tiếp tục đăng ký đóng tàu to, máy lớn để vươn khơi.

Tàu to máy lớn thực sự mang lại hiệu quả cho ngư dân Nghệ An.

Ông Đặng Ngọc Bình, Phó chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết, huyện được UBND tỉnh phê duyệt 54 dự án theo Nghị định 67/ NĐ-CP của Chính phủ, trong đó có 4 dự án tàu vỏ sắt. Để giúp ngư dân có điều kiện đóng tàu to, máy lớn, huyện có nhiều chính sách hỗ trợ kịp thời để động viên ngư dân tích cực vươn khơi bám biển.

“Trong số 54 dự án thì có 4 dự án tàu vỏ sắt, công suất lớn, từ hơn 800 đến hơn 1000 CV. Các phương tiện này phải đảm bảo chất lượng, bà con yên tâm, đồng thời sản lượng có vượt trội hơn so với các phương tiện khác. Đây là thắng lợi, là niềm phấn khởi của bà con vì Nghị định 67 có tác dụng triển khai thực hiện nhiệm vụ đánh bắt thủy hải sản của huyện nhà”- Ông Đặng Ngọc Bình cho hay.

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có gần 4000 phương tiện trong đó có gần 1.500 tàu có công suất máy từ 90 CV đến trên 1.000 CV. Nhờ có tàu to máy lớn, ngư dân có điều kiện tìm đến ngư trường xa hơn, đánh bắt dài ngày hơn, nên sản lượng khai thác đầu năm 2018 của Nghệ An đạt gần 43.000 tấn hải sản, tăng 11,41% cùng kỳ./.

