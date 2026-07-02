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Sản phẩm nhôm xuất hiện trong kịch bản tăng trưởng tỉnh Lâm Đồng

Thứ Năm, 18:00, 02/07/2026
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VOV.VN - Làm rõ các động lực để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội của Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI diễn ra hôm nay (2/7). Sản phẩm nhôm đã xuất hiện trong kịch bản tăng trưởng của tỉnh.

Trong bối cảnh GRDP 6 tháng đầu năm chỉ đạt khoảng 7,9%, thấp hơn kịch bản đề ra, nhiều đại biểu đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng làm rõ những động lực tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm. Giải trình trước hội trường, lãnh đạo các sở, ngành cho biết tỉnh đã rà soát, cập nhật lại kịch bản phát triển theo từng ngành, từng lĩnh vực. Trong đó, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò bệ đỡ với mức tăng trên 5%, còn công nghiệp, xây dựng và dịch vụ được xác định là những lĩnh vực tạo đột phá để bù đắp phần tăng trưởng còn thiếu.

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Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI thảo luận nhiều giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, tạo dư địa tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2026.

Theo ông Nguyễn Bá Út, Giám đốc Sở Công Thương Lâm Đồng, cùng với đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và tháo gỡ khó khăn cho các dự án, nhiều công trình công nghiệp trọng điểm sẽ đưa vào vận hành, tạo ra sản phẩm ngay trong quý III và quý IV.

"Ngày 9 tháng 7 chúng ta sẽ có nhôm nóng, ngày 19 tháng 7 sẽ có nhôm thỏi và 26 tháng 7 xuất bán sản phẩm nhôm đầu tiên. Lĩnh vực công nghiệp còn lại, hiện nay tập trung 14 nhà máy thứ cấp liên quan công nghiệp chế biến trong các khu, cụm công nghiệp, đặc biệt là địa bàn Bình Thuận cũ sẽ đi vào vận hành trong quý III, quý IV. Đây là những dư địa rất quan trọng để đóng góp vào tăng trưởng", ông Nguyễn Bá Út kỳ vọng.

Nhiều đại biểu cho rằng, xác định đúng dư địa mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là phải lượng hóa mức đóng góp của từng dự án đối với mục tiêu tăng trưởng chung, làm cơ sở cho công tác điều hành và giám sát.

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Chủ tọa điều hành phiên thảo luận, yêu cầu lượng hóa dư địa tăng trưởng bằng từng dự án, từng sản phẩm cụ thể.

Kết luận phiên thảo luận, ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, trong quỹ thời gian còn lại của năm, chỉ những dự án sớm tạo ra sản phẩm và giá trị gia tăng mới thực sự đóng góp cho tăng trưởng.

"Những dự án tạo ra ngay sản phẩm để góp phần cho tăng trưởng là các dự án năng lượng, dự án thủy điện còn thiếu đường dây thì đầu tư xong là phát điện, nhà máy nhôm thì từ giờ đến cuối năm sản xuất được bao nhiêu tấn nhôm sẽ tạo ra tăng trưởng. Tôi đề nghị phải có một kịch bản rất chi tiết, rất cụ thể từng nhà máy, từng dự án", ông Lưu Văn Trung đề nghị.

Qua phiên thảo luận, HĐND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND tỉnh không chỉ giữ quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, mà phải cụ thể hóa bằng từng dự án, từng sản phẩm và từng mốc tiến độ. Đây cũng sẽ là căn cứ để HĐND tỉnh tiếp tục giám sát việc thực hiện các giải pháp điều hành, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2026.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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