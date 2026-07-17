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Sản phẩm OCOP giúp nâng tầm giá trị nông sản Vĩnh Long

Thứ Sáu, 16:08, 17/07/2026
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VOV.VN - Tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), phát triển thêm 250 sản phẩm mới trong giai đoạn 2026 - 2030, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân.

Hiện tỉnh Vĩnh Long có 973 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, gồm 786 sản phẩm đạt 3 sao, 171 sản phẩm đạt 4 sao, 15 sản phẩm đạt 5 sao và 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao. Chương trình OCOP đã góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông thôn, cải thiện thu nhập cho người dân, đồng thời đóng góp tích cực vào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Theo kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu phát triển thêm 250 sản phẩm OCOP, nâng tổng số sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên còn hiệu lực lên ít nhất 1.227 sản phẩm; đồng thời phấn đấu có thêm 5 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia. Để thực hiện mục tiêu này, địa phương ưu tiên phát triển các sản phẩm đặc sản, làng nghề truyền thống, sản phẩm chế biến từ nguyên liệu bản địa gắn với phát triển du lịch nông thôn; hỗ trợ các chủ thể chuẩn hóa quy trình sản xuất, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới công nghệ chế biến, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển thương hiệu.

san pham ocop giup nang tam gia tri nong san vinh long hinh anh 1
Bánh tét đạt chứng nhận OCOP 3 sao của Cơ sở bánh tét 9 Di

Đến năm 2030, Vĩnh Long phấn đấu ít nhất 70% chủ thể OCOP xây dựng được vùng nguyên liệu gắn với liên kết tiêu thụ ổn định; 100% sản phẩm OCOP được quảng bá trên nền tảng số và các sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Đáng chú ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công nhận thêm hai sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia, nâng tổng số sản phẩm OCOP 5 sao của tỉnh lên 15 sản phẩm.  

Ông Võ Tiến Sĩ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Đối với chương trình OCOP trong thời gian qua, các chủ thể đã thực hiện việc nâng cấp về các tiêu chuẩn, số lượng và chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng lên. Từ đó góp phần giúp những người nông dân sản xuất ra nông sản, tạo được vùng nguyên liệu để xúc tiến thương mại bán trên thị trường trong và ngoài nước. Đây chính là nền tảng quan trọng để Vĩnh Long phát triển kinh tế nông thôn bền vững".

An Giang chính thức khai mạc ngày hội du lịch, ẩm thực kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm OCOP lần thứ II và phát động chương trình khởi động du lịch hè An Giang năm 2026.jpg

An Giang: Ngày hội OCOP, ẩm thực trở thành đòn bẩy kích cầu du lịch hè

VOV.VN - Tối nay (22/5), tại Quảng trường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang chính thức khai mạc ngày hội du lịch, ẩm thực kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm OCOP lần thứ II. Đây cũng là cột mốc chính thức khởi động mùa du lịch hè An Giang 2026.

Thạch Trà Vinh/VOV-ĐBSCL
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