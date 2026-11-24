Từ những gian hàng tại hội chợ, cửa hàng bán lẻ đến các nền tảng thương mại điện tử và trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, nhiều chủ thể OCOP Quảng Ninh đang chủ động thay đổi cách tiếp cận thị trường, đưa sản phẩm địa phương đến với người tiêu dùng.

Xu hướng này không chỉ mở rộng cơ hội bán hàng mà còn đặt ra yêu cầu lớn hơn: Tổ chức được đầu ra ổn định để sản phẩm OCOP thực sự tạo việc làm, tăng thu nhập và trở thành sinh kế bền vững cho người dân.

Chuyển dịch kênh tiêu thụ sản phẩm OCOP Quảng Ninh lên không gian số

Tại Công ty cổ phần nước mắm Cái Rồng - Vân Đồn, các sản phẩm nước mắm đạt OCOP 4 sao như mắm sá sùng, mắm hầu, mắm chắt… vẫn được sản xuất theo phương thức truyền thống để giữ hương vị đặc trưng. Trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm, bên cạnh gian hàng giới thiệu, bán trực tiếp tại công ty, các kênh đại lý và hội chợ, doanh nghiệp đã từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh trên Facebook, Zalo, TikTok.

Chị La Thị Tứ (nhân viên Công ty) cho biết, việc đưa sản phẩm lên các nền tảng số giúp doanh nghiệp có thêm cách tiếp cận khách hàng, không bị giới hạn trong phạm vi địa phương.

"Công ty tôi có Face Book, Zalo chuyên về nước mắm để người dân hiểu sâu sắc về mắm Cái Rồng. Ngoài ra, cũng cũng có một gian hàng tại công ty ở Vân Đồn để đón du khách đến tham quan tại xưởng, tìm hiểu và mua sắm" - chị Tứ chia sẻ.

Hàng năm, Quảng Ninh định kỳ tổ chức Hội chợ OCOP để người dân có thể mua các sản phẩm nông sản chất lượng và thúc đẩy kinh tế nông thôn.

Với cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP của gia đình chị Vũ Thị Loan (đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh) hiệu quả của việc kết hợp nhiều phương thức bán hàng thể hiện rõ nét hơn. Vào dịp Hội chợ OCOP của Quảng Ninh hay hội chợ Xuân được tổ chức hàng năm tại Cung Quy hoạch Hội chợ và Triển lãm Quảng Ninh, nhiều khách quen đã tìm đến gian hàng của cơ sở để mua sản phẩm. Hiện cơ sở của gia đình chị có hàng chục sản phẩm OCOP 3 sao và cả những sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao.

Theo chị Vũ Thị Loan: "Việc bán hàng qua mạng xã hội đã được chị bắt đầu từ nhiều năm trước và nó giúp ích rất nhiều. Bởi khi một người người dùng và cảm nhận chất lượng sản phẩm, người ta sẽ giới thiệu cho bạn bè, người thân, kể cả là xa vẫn gọi mình để chuyển hàng tới như: Hà Nội rồi Bắc Ninh, Phú Thọ, Hải Phòng… Đặc biệt dịp Tết, cơ sở phải bán số lượng phải gấp 4 lần so với bán truyền thống. Khi mình thay đổi tư duy, chịu khó học hỏi thì bán hàng trên trang mạng rất là tốt".

Từ nỗ lực của từng cơ sở sản xuất - kinh doanh, thương mại điện tử đang dần trở thành một kênh tiêu thụ hiệu quả của sản phẩm OCOP Quảng Ninh. Hiện nay, 100% sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao, tiêu biểu như trứng vịt biển Đồng Rui, miến dong Bình Liêu, trà hoa vàng Quy Hoa, nước mắm Cái Rồng, hải sản Cô Tô, Trà hoa vàng Huy Hoàng… đều được đưa lên các sàn thương mại điện tử. Hiện, Quảng Ninh cũng có nhiều biện pháp thúc đẩy doanh thu từ giao dịch thương mại điện tử, phấn đấu tăng bình quân 15% mỗi năm.

Các loại nước mắm sá sùng, mắm hầu, mắm chắt… vẫn được sản xuất theo phương thức truyền thống để giữ hương vị đặc trưng.

Gắn kết du lịch để phát triển bền vững OCOP Quảng Ninh

Bên cạnh các phương thức bán hàng hiện đại, Quảng Ninh còn một lợi thế là trung tâm du lịch phía Bắc, hàng năm đón hơn 20 triệu lượt khách du lịch. Đây cũng là thị trường tiềm năng để nhiều sản phẩm OCOP chất lượng, mang bản sắc địa phương có thể tham gia chuỗi dịch vụ phục vụ du khách như chia sẻ của bà Lê Thị Thêm, Chủ tịch Chi hội Ẩm thực và sản phẩm OCOP Quảng Ninh.

Hiện, tất cả các sản phẩm OCOP Quảng Ninh đạt từ 3 đến 5 sao đều được đưa lên các sàn thương mại điện tử.

"Tôi đề xuất nghiên cứu xây dựng mô hình “Không gian Ẩm thực – OCOP – Quà tặng Quảng Ninh” tại những khu vực có đông khách du lịch. Đây không chỉ là nơi bán sản phẩm mà phải là một không gian trải nghiệm tổng hợp, nơi du khách có thể thưởng thức món ăn Quảng Ninh, dùng thử sản phẩm OCOP, tìm hiểu câu chuyện vùng nguyên liệu, văn hóa bản địa, lựa chọn những sản phẩm đặc trưng và mua về làm quà cho gia đình, bạn bè sau chuyến đi" - chị Thêm cho biết.

Với sự chuyển biến từ tư duy của người sản xuất, sự đồng hành của chính quyền đến việc kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp phân phối và du lịch, OCOP Quảng Ninh đang đứng trước bước ngoặt chuyển dịch từ "phát triển sản phẩm" sang "phát triển thị trường". Những chứng nhận "sao" mới chỉ là điểm khởi đầu; thước đo thực chất của sản phẩm phải nằm ở sức tiêu thụ, thu nhập ổn định của người dân, việc làm được duy trì và những vùng nguyên liệu phát triển bền vững. Chỉ khi người dân sống được bằng chính sản vật quê hương, OCOP mới thực sự trở thành động lực bền vững thúc đẩy kinh tế nông thôn.