Sản phẩm organic Việt Nam đến với người tiêu dùng New Zealand

Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand vừa phối hợp cùng Công ty Integrity Plus tổ chức gian hàng tại Hội chợ xanh thường niên Go Green Expo để giới thiệu một số mặt hàng organic Việt Nam đến người tiêu dùng New Zealand.



Là hội chợ hàng tiêu dùng lớn thứ hai trong năm 2019 của New Zealand, nên đây là cơ hội tốt để hàng hóa Việt Nam tiếp cận người tiêu dùng nước này.

Với mong muốn mang sản phẩm chất lượng và tốt cho sức khỏe của Việt Nam đến với người dân bản địa, gian hàng Việt tập trung chủ yếu là các mặt hàng organic của hai thương hiệu Orgagro là Gạo Jasmine, thảo dược, lứt tím và thương hiệu VietSuisse với các mặt hàng là Bánh tráng nâu, Bánh tráng trắng, Bún phở nâu và Bún gạo.

Đại sứ Tạ Văn Thông tham dự Hội chợ Triển lãm hàng Việt Nam tại Wellington.

Đây là những mặt hàng đã được công ty Integrity Plus đưa thành công vào công ty bán lẻ lớn nhất New Zealand là Food Stuff North Island với chuỗi thương hiệu siêu thị New World, Park’snSave, Four Square, Gillmours và hệ thống cửa hàng organic Commonsense tại Welllington.

Gian hàng thu hút rất nhiều lượt khách tham quan, mua sắm cũng như một số đối tác chuỗi bán lẻ và nhà hàng đã đến liên hệ mong muốn có được nguồn hàng organic của Việt Nam cung cấp cho họ tại thị trường New Zealand.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam và công ty Integrity Plus đã tổ chức Hội thảo Doing Business with Vietnam với sự tham gia đông đảo của các công ty New Zealand./.