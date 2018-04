Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, lượng sản xuất và tiêu thụ thép trong 4 tháng năm 2018 tương đối tốt vì thời tiết thuận lợi và ngành xây dựng đang vào mùa.

Sản xuất và tiêu thụ thép tăng trưởng mạnh trong tháng 4 (Ảnh minh họa: KT)

Theo đó, lượng sản xuất thép tháng 4 đạt 850.000 tấn, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Ước 4 tháng đầu năm đạt 3,21 triệu tấn, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2017. Lượng tiêu thụ tháng 4 đạt 830.000 tấn, tính chung 4 tháng đạt 3,07 triệu tấn, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Không chỉ tiêu thụ tốt trong nước, lượng xuất khẩu của ngành thép cũng rất khả quan. Chỉ sau 3 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu thép đã vượt mốc 1 tỷ USD và đang có xu hướng tăng cao.

Dự báo thời gian tới, ngành thép chịu nhiều áp lực do tình hình bảo hộ thương mại đang diễn ra ngày càng nhiều trên thế giới. Hầu hết các thị trường nhập khẩu lớn như Mỹ, EU đều khởi xướng điều tra, áp dụng thuế bảo hộ thương mại để bảo vệ thị trường trong nước nên gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu. Trong khi đó, thị trường trong nước lại hứa hẹn nhiều triển vọng vì nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng và hoạt động đầu tư được chú ý triển khai ngay từ đầu năm.

Hiệp hội thép Việt Nam mong muốn, để đảm bảo tăng trưởng tiêu thụ thép, các cơ quan Nhà nước cần tiếp tục có những những chính sách, biện pháp kiểm soát chặt chẽ nguồn thép nhập khẩu để bảo vệ các doanh nghiệp trong nước. Bên cạnh đó, tiếp tục thúc đẩy các chính sách phát triển kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô song song với ổn định lãi suất ngân hàng, tạo niềm tin đối với doanh nghiệp.

Dự báo, năm 2018, toàn ngành thép tăng trưởng sản xuất từ 20-22% so với năm 2017./.

Ngành thép Việt Nam mới đáp ứng 40% nhu cầu sắt thép nội địa VOV.VN -Theo Bộ Công Thương, sản xuất sắt thép năm 2016 tăng trưởng cao, tuy nhiên vẫn chỉ mới đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu sắt thép nội địa.