Sắp khởi công thêm dự án nhà ở xã hội gần 1.600 căn hộ tại Hà Nội

Trong quý III/2018, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) dự kiến sẽ khởi công Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại ô đất CT3, CT4 thuộc Khu đô thị mới Kim Chung, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.268 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án nhà ở tái định cư tại ô đất A14 Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội do Handico đầu tư xây dựng

Dự án này đang được Tổng công ty HANDICO trong quá trình chuẩn bị để khởi công. Dự án bao gồm 3 tòa nhà chung cư: CT3A, CT3B, CT3C tại ô đất CT3 và 1 tòa nhà chung cư tại ô đất CT4. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 133.667m2. Dự kiến thời gian hoàn thành vào quý IV/2020, sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng 5.330 người với 1.588 căn hộ.

Những năm qua, HANDICO đã thực hiện nhiều dự án nhà ở xã hội như: Nhà ở cho sinh viên tại Làng sinh viên HACINCO - quận Thanh Xuân, Nhà ở cho sinh viên Mỹ Đình II - quận Nam Từ Liêm, Nhà ở sinh viên thuộc quỹ đất 20% khu đô thị Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh, Nhà ở sinh viên Vinh Trung - Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Nhà ở cho người thu nhập thấp tại Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm và quỹ đất 20% khu đô thị Sài Đồng, quận Long Biên; Nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp Kim Chung, huyện Đông Anh và Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ…

Riêng tại ô đất A14 Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội, HANDICO đã chủ động ứng vốn và trực tiếp thi công, hoàn thành bàn giao đúng tiến độ 880 căn hộ tái định cư (2 khối nhà cao 21 tầng). Qúy III/2018, sẽ tiếp tục hoàn thành 762 căn hộ (thuộc 2 khối nhà cao 30 tầng), nâng tổng số căn hộ tái định cư mà HANDICO bàn giao cho thành phố tại ô đất này là 1.642 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 7000 người; kịp thời phục vụ công tác GPMB các công trình giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội (như tuyến đường vành đai 2 Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng; tuyến đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục…).

Tòa nhà văn phòng Handico Tower

Với chủ trương xây dựng nhà ở xã hội có chất lượng như nhà ở để bán, bằng trách nhiệm của doanh nghiệp, HANDICO đã và sẽ đầu tư xây dựng nhà ở phân khúc này có chất lượng tương đương nhà thương mại, đảm bảo đáp ứng yêu cầu cao nhất về chất lượng, kỹ, mỹ thuật, tiến độ để giúp người dân được tận hưởng cuộc sống văn minh, trong một môi trường xanh, sạch, đẹp.

Khẳng định hiệu quả hoạt động từ các chủ trương lớn, những năm qua, Tổng công ty HANDICO luôn thực hiện vượt toàn bộ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, với các lĩnh vực như: đầu tư phát triển nhà và đô thị, thi công xây lắp, tư vấn thiết kế, quản lý vận hành sau đầu tư, sản xuất vật liệu xây dựng...

Trong đó, năm 2017, toàn Tổng công ty đạt 11.327 tỷ đồng giá trị sản xuất kinh doanh (110,5% so với năm 2016); đạt 8.850 tỷ đồng doanh thu (114,2% so với năm 2016); 875 tỷ đồng nộp ngân sách (112,2% so với năm 2016); 610 tỷ đồng lợi nhuận (119% so với năm 2016).

Đặc biệt, Công ty Mẹ - Tổng công ty trong năm 2017 đã có bước tăng trưởng vượt bậc bằng việc đạt doanh thu gần 1.355 tỷ đồng (199,3% so với năm 2016), lợi nhuận đạt 71,5 tỷ đồng; nộp ngân sách 56,83 tỷ đồng. Đời sống tinh thần, vật chất của CBCNVLĐ toàn Tổng công ty luôn được chăm lo, đảm bảo, văn hóa doanh nghiệp HANDICO được quan tâm duy trì.

Bên cạnh hoạt động đầu tư và phát triển dự án, HANDICO đã khai thác tốt các quỹ sản phẩm bất động sản hiện có, ưu tiên phát triển bất động sản cho thuê, tạo nguồn doanh thu ổn định, bền vững cho Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên. Tòa nhà Văn phòng cho thuê Handico Tower (đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sau hơn một năm đi vào hoạt động đã có diện tích cho thuê đạt trên 90%, tương đương trên 30.000 m2 sàn.

Những dự án khác như: Làng sinh viên Hacinco, Tòa nhà Handico 6 (quận Thanh Xuân), Tòa nhà Handiresco Tower (quận Ba Đình), Tổ hợp văn phòng và nhà ở C’land Tower (quận Đống Đa)..., cũng đạt tỷ lệ lấp đầy cao nhờ việc làm tốt công tác quản lý vận hành sau đầu tư, đảm bảo duy trì lượng khách thuê lâu dài, ổn định.

Không ngừng xây dựng và phát triển thương hiệu HANDICO - một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Thành phố trong lĩnh vực bất động sản, Công ty mẹ và 38 đơn vị thành viên của Tổng công ty luôn tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai có hiệu quả các dự án, công trình; tích cực tham gia dự thầu, đấu thầu nhiều công trình mới, phấn đấu tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh. Kết quả, trên 90% đơn vị hoạt động kinh doanh có lãi, chỉ tiêu đều đạt và tăng 10-20% so với năm trước, nộp ngân sách đầy đủ, bảo toàn vốn doanh nghiệp./.

