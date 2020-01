Sát Tết Nguyên đán, vận chuyển heo lậu qua biên giới chưa giảm

Những ngày giáp Tết này, tại khu vực biên giới giáp ranh giữa các địa phương của tỉnh An Giang với Campuchia, tình hình vận chuyển heo lậu đã tạm thời lắng xuống, nhất là thời điểm từ giữa tháng 12 đến nay.

Lấy mẫu xét nghiệm.

Khu vực xã Khánh Bình và thị trấn Long Bình, huyện An Phú, thời điểm tháng 11 và đầu tháng 12, nơi đây được xem là điểm “nóng” về việc vận chuyển và buôn bán heo lậu trên địa bàn tỉnh An Giang, nay đã không còn phức tạp như thời điểm trước đó.

Theo một số đầu nậu tại khu vực này, hiện nay lực lượng chức năng, nhất là Bộ đội biên phòng kiểm soát rất chặt, nên việc vận chuyển heo qua biên giới rất khó.

Một đầu nậu heo tại khu vực này chia sẻ: “Bây giờ heo đâu cần đi xa đâu, chỉ cần lọt qua Châu Đốc là có tiền rồi. Hiện nay bọn em đang đi về Long Xuyên đấy, nhưng mà khó khăn lắm. Đường sông hiện rất khó qua, vừa mới lùa heo ra là biên phòng tới. Không ai qua được. Hiện giờ chỉ có xe honda chở 1-2 con chạy sáng-đêm-tối không nghỉ luôn”.

Theo ông Phạm Thành Tâm, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện An Phú, thời gian qua, lực lượng chức năng kiểm soát chặt việc vận chuyển heo lậu qua biên giới, tình hình vận chuyển đã tạm lắng xuống.

Tuy giá heo hơi ở trong nước hiện nay đã giảm, nhưng vẫn còn ở mức cao, nhu cầu tiêu thụ heo trong nước lớn, giá heo hơi ở trong nước vẫn cao hơn so với nước bạn.

Lực lượng chức năng bắt heo lậu.

Hiện, các đối tượng vận chuyển heo lậu dùng nhiều hình thức đối phó khác nhau để qua mặt lực lượng chức năng; Không vận chuyển số lượng lớn, mà chia nhỏ ra đưa vào nội địa theo đường mòn, lối mở dọc nơi biên giới.

Tính từ đầu tháng 12 đến nay, trên địa bàn huyện An Phú đã bắt 6 vụ, với tổng số hơn 5 tấn heo hơi. Hiện chỉ mới tiêu hủy được gần 1 tấn, số còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm.

Ông Phạm Thành Tâm chia sẻ: “Do nhu cầu trong nước lớn, hàng lậu lời quá, nên hàng tấn họ cũng chuyển. Số lượng lọt qua cũng không ít, đi đủ đường, cả đường sông, đường bộ đều có. Thủ đoạn thì luôn luôn thay đổi. Đầu nậu mua giấy tờ kiểm dịch giả cũng có”.

“Có vấn đề là một mình huyện An Phú làm thì không xuể, nếu thành phố Châu Đốc kết hợp làm nữa thì mới tốt, vì tất cả các xe đều phải qua Châu Đốc”, ông Tâm cho biết thêm.

Theo Chi cục thú y tỉnh An Giang, thời gian qua, các lực lượng chức năng kiểm soát chặt việc vận chuyển heo lậu qua biên giới tại địa bàn huyện An Phú, do đó các đối tượng đang chuyển hướng sang địa bàn huyện Tri Tôn.

Lực lượng chức năng tiêu hủy heo lậu bị bệnh.

Trong ngày 30/12, trên địa bàn huyện Tri Tôn đã bắt 2 vụ vận chuyển heo, với tổng số 84 con, tất cả số heo này đều không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ kiểm dịch. Tuy nhiên, số heo này được thu mua của các hộ dân nuôi trên địa bàn huyện, nên không phải tiêu hủy ngay, chờ kết quả xét nghiệm, nếu dương tính mới tiêu hủy.



Đại tá Lý Kế Tùng, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ đội biên phòng An Giang cho biết, hiện giá heo hơi trong nước có giảm, tuy nhiên sự chênh lệch giá so với một số nước láng giềng vẫn cao; Mặt khác, hiện nay chỉ còn gần tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ thịt heo trong nước tăng cao.

Để ngăn chặn tình trạng vận chuyển heo lậu qua biên giới có thể bùng phát trở lại, Bộ đội Biên phòng An Giang đã chỉ đạo cho các đồn triển khai lực lượng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các khu vực cửa khẩu, đường mòn, đường sông trên biên giới, phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các hoạt động mua bán, vận chuyển, nhập lậu động vật, sản phẩm từ động vật, đặc biệt là heo thịt, các sản phẩm từ thịt heo nhập lậu.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới không tham gia, không tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doanh heo, sản phẩm từ heo trái phép vào An Giang.

Thực hiện tiêu hủy heo lậu.

Đại tá Lý Kế Tùng cho biết: “Qua việc tăng cường kiểm soát vận chuyển heo, sản phẩm từ heo ở khu vực biên giới, tới nay có phần lắng xuống. Tuy nhiên hiện nguồn thịt heo, giá cả chênh lệch rất nhiều so với nước bạn. Vì thế thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác của tỉnh, tăng cường kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển heo, và sản phẩm từ heo trái phép qua biên giới”.

Tết Nguyên đán đang đến gần, UBND tỉnh đã yêu cầu các đơn vị chức năng, sở, ban, ngành và địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nhất là các khu vực cửa khẩu, đường mòn ở khu vực biên giới, kể cả trong nội địa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển heo, sản phẩm từ heo không đảm bảo an toàn;