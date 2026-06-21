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Sau 2 tuần triển khai xăng E10: Bảo đảm nguồn cung, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng

Chủ Nhật, 07:30, 21/06/2026
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VOV.VN - Sau khi lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 01/6/2026 đến nay, nguồn cung xăng sinh học về cơ bản được bảo đảm đầy đủ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên phạm vi cả nước.

Cụ thể, đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị hệ thống phân phối, tổ chức thị trường và kiểm tra, giám sát phục vụ triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học cơ bản được thực hiện đồng bộ, đáp ứng yêu cầu cung ứng nhiên liệu sinh học trên phạm vi toàn quốc. Các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và hệ thống bán lẻ xăng dầu đã chủ động nguồn hàng, chuyển đổi hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm thực hiện đúng lộ trình, hoạt động kinh doanh diễn ra ổn định, không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung hoặc thiếu hụt nhiên liệu trên thị trường.

Về tình hình tiêu thụ nhiên liệu sinh học thống kê đến hết ngày 15/6/2026, sau 2 tuần đầu triển khai, tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học đạt khoảng 540 triệu lít, bao gồm gần 500 triệu lít xăng E10 và khoảng 40 triệu lít xăng E5. 

Hiện nay, có 11 trong số 26 thương nhân đầu mối tiếp tục tổ chức kinh doanh xăng E5 và 4 trên 8 doanh nghiệp pha chế, phối trộn đang thực hiện sản xuất, cung ứng mặt hàng này. Nguồn cung xăng sinh học về cơ bản được bảo đảm đầy đủ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên phạm vi cả nước.

Về hệ thống phân phối, đến nay cả nước có trên 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và tất cả các cửa hàng có kinh doanh xăng đã thực hiện chuyển đổi sang kinh doanh nhiên liệu sinh học theo lộ trình quy định.

sau 2 tuan trien khai xang e10 bao dam nguon cung, dap ung nhu cau tieu dung hinh anh 1
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội năng lượng Việt Nam

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội năng lượng Việt Nam, nước ta đã có 11 năm nhập khẩu ròng năng lượng (từ năm 2015). Vì thế, việc sử dụng nhiên liệu sinh học E10 sẽ giúp giảm nhập khẩu xăng khoáng, giảm phát thải ra môi trường.

Tổ Công tác triển khai Thông tư 50 (Bộ Công Thương) cho biết, song song với việc thực hiện lộ trình xăng E10, Bộ Công Thương đã tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm việc triển khai E10 diễn ra đúng quy định.

Theo đó, Bộ đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với các cơ sở pha chế, phối trộn xăng sinh học từ ngày 12/6 đến ngày 13/6/2026. Đồng thời, các đơn vị chức năng thường xuyên theo dõi tình hình cung ứng xăng E10, hoạt động nhập khẩu và mua bán ethanol nhiên liệu (E100), qua đó kịp thời điều phối cung cầu và xử lý các khó khăn phát sinh.

sau 2 tuan trien khai xang e10 bao dam nguon cung, dap ung nhu cau tieu dung hinh anh 2
Sử dụng nhiên liệu sinh học E10 sẽ giúp giảm nhập khẩu xăng khoáng, giảm phát thải ra môi trường

Bên cạnh đó, hệ thống thông tin phục vụ người tiêu dùng tiếp tục được hoàn thiện thông qua việc cập nhật thường xuyên các điểm bán xăng E5 và E10 trên ứng dụng “Quanh tôi”, giúp người dân dễ dàng tra cứu, tiếp cận và sử dụng nhiên liệu sinh học.

Qua theo dõi thực tế, công tác chuẩn bị hạ tầng phân phối, tổ chức thị trường và kiểm tra, giám sát đã phát huy hiệu quả tích cực; nguồn cung được duy trì ổn định, hệ thống phân phối vận hành thông suốt và thị trường từng bước thích ứng với lộ trình chuyển đổi.

Kết quả tiêu thụ tăng trưởng liên tục trong những ngày đầu triển khai cho thấy mức độ chấp nhận của thị trường đối với nhiên liệu sinh học đang được cải thiện, khẳng định tính khả thi của lộ trình sử dụng xăng E10. 

Nguyên Long/VOV1
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