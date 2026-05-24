Sau phản ánh của VOV, Cao Bằng tăng tốc thi công dự án đường tránh xã Hòa An

Chủ Nhật, 12:12, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại dự án đường tránh xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng, chủ đầu tư đã họp bàn với các nhà thầu, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án để thống nhất triển khai các hạng mục, cam kết tăng tốc thi công để đảm bảo tiến độ dự án.

Như VOV đã đưa tin, dự án đường tránh thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An cũ (nay là đường tránh xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng) tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng hiện đang bị chậm tiến độ. Lý giải về nguyên nhân tiến độ thi công dự án bị chậm, chủ đầu tư là UBND xã Hòa An cho biết: Trong quá trình triển khai dự án, cuối năm 2025 trên địa bàn xảy ra mưa lớn làm sạt lở mái taluy dương dẫn đến phát sinh khối lượng lớn phải giải phóng mặt bằng ở nhiều vị trí cuối tuyến. Mặt khác, chất lượng đất đắp trên toàn bộ tuyến chính không đảm bảo, do vậy phải thực hiện điều chỉnh với thời gian kéo dài khoảng 3 tháng. Bên cạnh đó, biến động giá nhiên liệu, vật liệu, xăng dầu, tình hình thời tiết mưa kéo dài… cũng gây ảnh hưởng tới quá trình thi công.

Đơn vị thi công rải base A đoạn Km5+200-Km5+420 làn trái tuyến tại dự án đường tránh xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trọng điểm này, UBND xã Hòa An vừa tổ chức cuộc họp thảo luận với các nhà thầu thi công. Tại cuộc họp, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Ân Phú cam kết phấn đấu hoàn thành tiến độ hợp đồng trong tháng 6/2026. Công ty TNHH Đông Dương cam kết đầu tháng 6/2026 sẽ triển khai thảm bê tông nhựa đoạn Km4+540-Km5+200, trong tháng 6/2026 xong vỉa hè, cây xanh đoạn tuyến đã thảm bê tông nhựa. Nhà thầu này cũng sẽ chủ động lập kế hoạch, tiến độ thi công điều chỉnh và trình Chủ đầu tư, Tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát xem xét gia hạn thời gian thực hiện, hoàn thành hợp đồng trong thời gian ngắn nhất có thể.

Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, chủ đầu tư đã họp bàn với các nhà thầu, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án để thống nhất triển khai các hạng mục, cam kết tăng tốc thi công để đảm bảo tiến độ dự án

UBND xã Hòa An yêu cầu Công ty TNHH Đông Dương lập biểu tiến độ thi công, cam kết tiến độ thi công, thời gian đề nghị điều chỉnh hợp đồng, đồng thời phải cam kết bổ sung máy móc, thiết bị, nhân lực, thời gian để tăng ca thi công bù lại phần tiến độ bị chậm. Các đơn vị Tư vấn QLDA, Tư vấn giám sát, nhà thầu thi công lập biểu khối lượng thi công theo tuần và ký xác nhận đầy đủ các bên để làm cơ sở theo dõi tính giá trị bù giá công trình.

UBND xã Hòa An yêu cầu Công ty TNHH Đông Dương lập biểu tiến độ thi công, cam kết tiến độ thi công, thời gian đề nghị điều chỉnh hợp đồng, đồng thời phải cam kết bổ sung máy móc, thiết bị, nhân lực, thời gian để tăng ca thi công bù lại phần tiến độ bị chậm

Ông Hoàng Thanh Tùng, Giám đốc Ban quản lý dự án xã Hòa An cho biết: Đối với công tác giải ngân, đề nghị các đơn vị chủ động đẩy nhanh tiến độ thi công, lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán giải ngân theo từng tháng trình Chủ đầu tư trước ngày 20 hàng tháng.

“Trên cơ sở VOV thông tin, chúng tôi đã họp và thống nhất lại với các nhà thầu và cam kết sẽ hoàn thiện tất cả các hạng mục để đảm bảo tiến độ thực hiện. Sau khi chủ đầu tư làm việc với các bên liên quan, đến thời điểm này, các nhà thầu đã có động thái tăng cường máy móc, nhân công, cam kết tăng tốc thi công để đảm bảo các hạng mục theo yêu cầu. Có nhà thầu cam kết đến 30/6 sẽ hoàn thành các hạng mục được giao, còn với những  khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng thì nhà thầu cũng cam kết tới khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8 sẽ hoàn thành toàn bộ công trình này”, ông Hoàng Thanh Tùng khẳng định.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
VOV.VN - Dự án đường tránh thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An cũ, nay là đường tránh xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng có tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng. Sau gần 2 năm thi công, đến nay công trình mới đạt hơn 60% tổng khối lượng, trong khi theo kế hoạch, tháng 6/2026 phải hoàn thành, đưa vào sử dụng.

VOV.VN - Hiện nay, các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đang triển khai GPMB khoảng 1.428 dự án (gồm 1.281 dự án vốn ngân sách; 147 dự án vốn ngoài ngân sách), trong đó có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng, trọng điểm.

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 22 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030.

