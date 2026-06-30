Sau phản ánh của VOV, Thuế Đồng Nai mời chủ cây xăng Phúc Lâm Petro lên làm việc

Liên quan đến phản ánh của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) về việc cây xăng Phúc Lâm Petro, khu vực Bến xe Đồng Nai, phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai, yêu cầu khách hàng chuyển tiền mua xăng vào tài khoản cá nhân của nhân viên, đại diện cơ quan thuế Đồng Nai cho biết đã chỉ đạo đơn vị trực thuộc kiểm tra, xác minh vụ việc.

Nhân viên cây xăng đưa tài khoản cá nhân cho nhiều khách hàng thanh toán

Theo đại diện cơ quan thuế, đơn vị chuyên môn sẽ mời đại diện doanh nghiệp quản lý cây xăng Phúc Lâm Petro lên làm việc; đồng thời xác định tài khoản Agribank mang tên Nguyen Thi My Tien được sử dụng để thu tiền bán xăng có được đăng ký, kê khai với cơ quan thuế hay không. Cơ quan thuế cũng sẽ kiểm tra việc hạch toán doanh thu, xuất hóa đơn điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các khoản tiền khách hàng đã chuyển vào tài khoản cá nhân này. “Nếu tài khoản không được đăng ký, dòng tiền không được kê khai, hạch toán đầy đủ và có dấu hiệu che giấu doanh thu, trốn thuế thì cơ quan thuế sẽ xử lý theo quy định. Kết quả kiểm tra sẽ được thông tin đến Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam”, đại diện cơ quan thuế Đồng Nai cho biết.

Trước đó, tối 28/6, phóng viên VOV.VN có mặt tại cây xăng Phúc Lâm Petro và ghi nhận hoạt động mua bán xăng dầu diễn ra nhộn nhịp. Thay vì hướng dẫn khách hàng chuyển tiền vào tài khoản của doanh nghiệp, nhân viên cây xăng nhiều lần cung cấp mã QR tài khoản Agribank cá nhân mang tên Nguyen Thi My Tien để nhận tiền thanh toán.

Chỉ trong ít phút, hàng chục khách hàng đã chuyển tiền mua xăng vào tài khoản này. Phóng viên VOV.VN cũng trực tiếp đổ xăng với số tiền 794.000 đồng và được hai nhân viên xác nhận phải chuyển khoản vào tài khoản cá nhân nêu trên. Phương tiện chỉ được rời đi sau khi chủ tài khoản thông báo đã nhận đủ tiền.

Việc một cây xăng có lượng giao dịch lớn thu tiền bán hàng qua tài khoản cá nhân đặt ra nhiều câu hỏi về quản lý dòng tiền, hạch toán doanh thu, xuất hóa đơn điện tử và kê khai nghĩa vụ thuế. Sau phản ánh của VOV.VN, việc cơ quan thuế Đồng Nai nhanh chóng vào cuộc kiểm tra được kỳ vọng sẽ làm rõ toàn bộ dòng tiền đã chuyển vào tài khoản cá nhân, xác định có hay không hành vi che giấu doanh thu, gây thất thu ngân sách nhà nước.