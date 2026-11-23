Với nhiều điểm mới mang tính hệ thống, Nghị định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho hoạt động giao thương trực tuyến xuyên biên giới.

Miễn thuế nhập khẩu cho đơn hàng từ 1 triệu đồng trở xuống

Một trong những nội dung được người tiêu dùng và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm tại Nghị định số 417/2026/NĐ-CP là chính sách thuế. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử có trị giá hải quan theo từng đơn hàng từ 1 triệu đồng Việt Nam trở xuống sẽ được miễn thuế nhập khẩu.

Tuy nhiên, để tránh tình trạng lạm dụng chính sách, Nghị định giới hạn định mức: mỗi tổ chức, cá nhân mua hàng chỉ được hưởng tiêu chuẩn miễn thuế này không quá 48 triệu đồng Việt Nam/năm. Ngoài các trường hợp được miễn thuế nêu trên, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử vẫn thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử. Ảnh minh họa

Quy định rõ địa điểm làm thủ tục và phân nhóm hàng hóa

Về địa điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan được quyền lựa chọn đơn vị Hải quan để thực hiện thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu. Đối với hàng hóa nhập khẩu, địa điểm làm thủ tục được phân định theo 3 trường hợp cụ thể:

Thứ nhất, đơn vị Hải quan quản lý địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh (nếu hàng gửi qua dịch vụ này).

Thứ hai, đơn vị Hải quan cửa khẩu (nếu hàng không gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh).

Thứ ba, đơn vị Hải quan quản lý kho ngoại quan (nếu hàng nhập khẩu từ kho ngoại quan).

Tất cả các đơn vị Hải quan thực hiện nhiệm vụ này phải đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát theo quy định.

Bên cạnh đó, căn cứ thông tin đơn hàng, người khai hải quan sẽ thực hiện phân chia hàng hóa xuất, nhập khẩu thành 2 nhóm:

Hàng hóa nhóm 1: Gồm các mặt hàng không thuộc danh mục phải có giấy phép, điều kiện theo pháp luật về quản lý ngoại thương; không thuộc danh mục phải kiểm tra chuyên ngành (hoặc được miễn giấy phép, miễn điều kiện, miễn kiểm tra chuyên ngành theo điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định này) và không thuộc trường hợp áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ.

Hàng hóa nhóm 2: Gồm các mặt hàng không thuộc nhóm 1 nêu trên.

Siết chặt và tự động hóa quy trình thông quan

Đối với hàng hóa nhóm 2, thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất, tái nhập được thực hiện trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 167/2025/NĐ-CP).

Đối với hàng hóa nhóm 1, quy trình được thiết kế chuyên biệt và tự động hóa cao trên Hệ thống xử lý dữ liệu hải quan về thương mại điện tử. Cụ thể, người khai hải quan nộp tờ khai theo các chỉ tiêu thông tin do Bộ Tài chính ban hành chậm nhất 02 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh (đối với hàng xuất khẩu), và trước khi hàng đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng đến cửa khẩu (đối với hàng nhập khẩu).

Ngay khi tiếp nhận, Hệ thống sẽ tự động đối chiếu thông tin trên tờ khai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu ngành Hải quan. Nếu thông tin phù hợp, Hệ thống tự động cấp số đăng ký tờ khai. Nếu thông tin chưa đầy đủ, Hệ thống phản hồi để người khai bổ sung. Hệ thống sẽ từ chối đăng ký nếu hàng hóa không thuộc nhóm 1, hoặc thông tin người mua, người bán là cá nhân (có quốc tịch Việt Nam) không khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoặc không khớp với Cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp.

Tiếp đó, Hệ thống đối chiếu tờ khai với thông tin đơn hàng và vận chuyển để tự động phân luồng theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi khoản 13 Điều 1 Nghị định số 167/2025/NĐ-CP).

Việc kiểm tra hồ sơ được thực hiện trực tuyến qua Hệ thống. Đối với kiểm tra thực tế, cơ quan hải quan ưu tiên kiểm tra qua máy soi (trừ trường hợp máy soi gặp sự cố, hàng hóa không phù hợp hoặc bắt buộc kiểm tra trực tiếp theo hướng dẫn của Cục Hải quan). Toàn bộ dữ liệu hình ảnh máy soi được lưu trữ theo quy định; nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp. Thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế tuân theo điểm b khoản 2 Điều 23 Luật Hải quan và việc thông quan thực hiện theo Điều 37 Luật Hải quan.

Trong trường hợp phát hiện khai sai so với thực tế về tên hàng, mã số, xuất xứ, số lượng, khối lượng, chủng loại, chất lượng hoặc trị giá hải quan, cơ quan hải quan sẽ yêu cầu khai bổ sung và xử lý theo pháp luật về thuế, xử phạt vi phạm hành chính hoặc điều tra nếu có dấu hiệu tội phạm. Nếu người khai không thực hiện khai bổ sung, cơ quan hải quan sẽ ấn định thuế và xử phạt theo quy định; trường hợp không đồng ý với kết quả kiểm tra, người khai có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo pháp luật.