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Số doanh nghiệp phá sản của Nhật Bản tiếp tục ở mức độ nghiêm trọng

Chủ Nhật, 09:24, 12/07/2026
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VOV.VN - Các bất ổn về tài chính - tiền tệ, vật giá… đang là tác nhân khiến nhiều doanh nghiệp Nhật Bản phải gánh những khoảng nợ khổng lồ dẫn tới phá sản. 

Theo báo cáo của công ty dữ liệu doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản Teikoku Data Bank (TDB), trong tháng 6 vừa qua, có 159 công ty của nước này bị phá sản, đưa số lượng các doanh nghiệp của nước này buộc phải làm thủ tục phá sản trong 6 tháng đầu năm nay lên tới 5.335 công ty, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2025.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, số doanh nghiệp phá sản trong nửa năm của Nhật Bản vượt qua mức 5.000 công ty. Tất cả các doanh nghiệp này đều đang gánh những khoản nợ không thể thanh toán từ 10 triệu JPY (tương đương khoảng 1,7 tỷ VND) trở lên. Trong số các doanh nghiệp bị phá sản, dẫn đầu là ngành dịch vụ với 1.418 công ty, tiếp theo là bán lẻ với 1.108 công ty và đứng thứ ba là ngành xây dựng với 1.043 doanh nghiệp.

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Trụ sở Teikoku Data Bank (ảnh Jiji Press)

Theo các chuyên gia kinh tế và xã hội học, có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng đáng lo ngại này, trong đó nổi lên là vấn đề giá nhiên liệu và nguyên vật liệu bị đội lên quá cao do ảnh hưởng từ tình hình Trung Đông, khiến nhiều doanh nghiệp thu không đủ bù chi và lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Bên cạnh đó, việc đồng JPY mất giá, sự thiếu hụt sức lao động, chi phí nhân công tăng vọt… cũng là những nguyên nhân liên quan trực tiếp đến hiệu quả hoạt động, cũng như tình trạng phá sản của doanh nghiệp. Giới chuyên môn cũng nhận định, nếu không có những biện pháp hiệu quả để khắc phục các nguyên nhân nêu trên, số doanh nghiệp phá sản sẽ tiếp tục tăng cao, ảnh hưởng xấu tới kinh tế và an sinh xã hội của Nhật Bản.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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