Sơn La đột phá phát triển vùng nguyên liệu tập trung giai đoạn 2026 - 2030



Cắt giảm 10% chi phí vận chuyển, số hóa 70% vùng nguyên liệu (vùng trồng) và tăng ít nhất 10% thu nhập cho người dân... Đây là những mục tiêu trọng tâm trong lộ trình tái cơ cấu nông nghiệp đến năm 2030 mà tỉnh Sơn La vừa khởi động.

Với hơn 80.000 ha, Sơn La là địa phương có diện tích cây ăn quả lớn nhất nhì cả nước

Cụ thể, theo Kế hoạch số 284 về phát triển vùng nguyên liệu nông, lâm, thủy sản tập trung giai đoạn 2026 - 2030 của UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành, giai đoạn 2026 - 2030, ngành nông nghiệp sẽ tập trung toàn lực hóa giải các "điểm nghẽn" về hạ tầng, quản trị và tiêu thụ. Tỉnh hướng tới tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, lấy hợp tác xã làm hạt nhân và doanh nghiệp làm đầu kéo.

Sơn La đẩy mạnh chế biến sâu để nâng cao giá trị sản phẩm

Đến năm 2030, Sơn La phấn đấu giảm tối thiểu 10% chi phí vận chuyển, 10% thời gian thu gom và 8% hao hụt sau thu hoạch. Đáng chú ý, trên 80% hợp tác xã tham gia sẽ được nâng cao năng lực quản trị, 70% vùng nguyên liệu được lập bản đồ số và tối thiểu 60% sản lượng nông sản được bao tiêu qua hợp đồng liên kết còn hiệu lực. Các vùng nguyên liệu được chọn hỗ trợ phải đạt từ 70/100 điểm theo bộ tiêu chí, ưu tiên những sản phẩm thế mạnh như ngô nguyên liệu, nhãn, xoài, cà phê Arabica, mắc ca và thủy sản nước lạnh.

Về nguồn lực, ngân sách Nhà nước sẽ ưu tiên nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối, hệ thống thủy lợi thiết yếu; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động đầu tư kho lạnh và trung tâm logistics. Triển khai trên nguyên tắc tự nguyện, minh bạch và chia sẻ rủi ro, chiến lược mới hứa hẹn tạo cú hích đưa nông nghiệp Sơn La phát triển bứt phá và bền vững.