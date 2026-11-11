Sơn La hướng tới vị thế "thủ phủ" năng lượng bền vững khu vực Tây Bắc

Nhằm góp phần vào việc đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh Sơn La dự kiến phát triển thêm khoảng 6.270 MW nguồn điện mới, gồm điện mặt trời, điện gió, thủy điện tích năng, thủy điện nhỏ và các nguồn năng lượng khác. Trong đó, điện mặt trời tập trung khoảng 3.674 MW, điện gió khoảng 980 MW; điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ dự kiến phát triển thêm 50 MW.

Trên 22.000 ha mặt nước lòng hồ thủy điện là lợi thế để Sơn La phát triển năng lượng bền vững

Nhiều nhà đầu tư đã triển khai dự án tại Sơn La

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, để hoàn thành mục tiêu này, tỉnh đã tăng cường mời gọi, thu hút các nhà đầu tư triển khai các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn; riêng năm 2026, phấn đấu thu hút khoảng 100.000 tỷ đồng đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh. Địa phương kỳ vọng sẽ là tỉnh dẫn đầu trong khu vực Tây Bắc về phát triển năng lượng bền vững; đồng thời kỳ vọng sẽ thu hút được các nhà đầu tư lớn, không riêng gì lĩnh vực năng lượng mà cả các lĩnh vực khác, tạo động lực để phát triển. Tỉnh Sơn La cam kết sẽ thực hiện tốt, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, công khai, minh bạch và đảm bảo thực hiện thủ tục hành chính tốt nhất cho các nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Thành Công cho biết, Sơn La kỳ vọng sẽ là tỉnh dẫn đầu trong khu vực Tây Bắc về phát triển năng lượng bền vững

Hiện nay, tổng công suất các nguồn điện đang vận hành trên địa bàn tỉnh Sơn La đạt gần 3.700 MW; trong đó Nhà máy Thủy điện Sơn La 2.400 MW, Nhà máy Thủy điện Huội Quảng 520 MW, còn lại 57 nhà máy thủy điện nhỏ khoảng 670 MW, điện mặt trời mái nhà và điện sinh khối gần 80 MW. 9 tháng năm 2026, sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh đạt 746,44 triệu kWh, tăng 10,26% so với cùng kỳ; dự kiến cả năm đạt hơn 1 tỷ kWh.