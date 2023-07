Sơn La thu ngân sách đạt hơn 1.500 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Năm 2023 tỉnh Sơn La phấn đấu thu ngân sách đạt 4.800 tỷ đồng, tuy nhiên 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh mới thu đạt hơn 1.500 tỷ đồng, bằng 35,42% dự toán Trung ương giao và bằng hơn 31% dự toán HĐND tỉnh giao. So với cùng kỳ năm trước, số thu cũng thấp hơn khoảng 12%.

Sơn La quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách đạt 4.800 tỷ đồng trong năm nay

Theo Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Sơn La, nguyên nhân thu ngân sách đạt thấp là do số thu từ hoạt động thủy điện vốn chiếm tỷ trọng lớn (hơn 40%) trong tổng thu nội địa, nhưng nửa đầu năm nay, do ảnh hưởng của nắng nóng khô hạn kéo dài, mực nước các hồ thủy điện có thời điểm dưới mực nước chết, không đáp ứng quy định của quy trình vận hành nên một số nhà máy thủy điện lớn phải ngừng hoạt động, hoặc chỉ hoạt động cầm chừng dẫn đến số thu thấp. Bên cạnh đó, năm 2023, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế hỗ trợ cho các doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên khi thực hiện trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giảm 175 tỷ đồng so với dự toán được Trung ương giao.

Ngoài ra, số thu tiền sử dụng đất đạt thấp (19% so với dự toán) do nhu cầu sử dụng đất ở của người dân trên địa bàn tỉnh giảm mạnh, khiến một số cuộc đấu giá tại các huyện, thành phố không đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra...

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

Trong thời gian tới, Sơn La xác định quản lý tốt các nguồn thu tiềm năng, cũng như các lĩnh vực, hoạt động còn thất thu; tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tổ chức, thành phần kinh tế trong sản xuất, kinh doanh; đôn đốc thu hồi các khoản nợ đọng thuế và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, kinh phí thực hiện các Chương trình MTQG… Qua đó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và thúc đẩy triển kinh tế -xã hội địa phương phát triển.