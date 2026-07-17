Cơ hội lớn từ Nghị quyết 57

Trong những năm gần đây, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam đã có bước phát triển tích cực với nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ tài chính (Fintech), nông nghiệp thông minh, thương mại điện tử, giáo dục và y tế số.

Nghị quyết số 57 xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển đất nước. Đây được xem là nền tảng quan trọng để các startup công nghệ có thêm điều kiện tiếp cận nguồn lực, phát triển sản phẩm mới và từng bước làm chủ công nghệ.

Startup công nghệ trước “cú hích” Nghị quyết 57: Cơ hội hay thách thức?

Không chỉ tạo hành lang chính sách, Nghị quyết còn khuyến khích hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các quỹ đầu tư nhằm thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, startup công nghệ không chỉ là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tiến sỹ Trần Xuân Lượng- Phó trưởng khoa Kinh tế và Kinh doanh - Đại học Trưng Vương cho rằng: “Việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 sẽ góp phần hình thành môi trường thuận lợi để các startup phát triển, từng bước làm chủ công nghệ, xây dựng các sản phẩm "Make in Vietnam" có giá trị gia tăng cao và đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế”.

Startup vẫn đối mặt nhiều rào cản

Mặc dù có nhiều cơ hội, các startup công nghệ vẫn gặp không ít khó khăn trong quá trình phát triển. Theo các chuyên gia, thách thức lớn nhất là thiếu vốn đầu tư, đặc biệt ở giai đoạn nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Nhiều doanh nghiệp có ý tưởng sáng tạo nhưng khó tiếp cận nguồn vốn dài hạn để hoàn thiện công nghệ và mở rộng thị trường.

Bên cạnh đó, nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực AI, dữ liệu lớn, bán dẫn hay an ninh mạng vẫn còn thiếu. Không ít startup phải cạnh tranh gay gắt để thu hút nhân tài trong khi khả năng tài chính còn hạn chế.

Ngoài ra, việc tiếp cận thị trường, bảo hộ sở hữu trí tuệ, thử nghiệm sản phẩm mới và mở rộng quy mô cũng là những bài toán mà nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đang phải giải quyết.

Nghị quyết số 57 xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển đất nước.

Theo các chuyên gia, để startup công nghệ phát triển mạnh, cần xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, từ chính sách, vốn đầu tư, đào tạo nhân lực đến kết nối thị trường.

Các doanh nghiệp cũng cần chủ động đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng AI và chuyển đổi số ngay từ giai đoạn đầu để tạo lợi thế cạnh tranh.

Bên cạnh đó, việc tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với các trường đại học, viện nghiên cứu sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến thương mại hóa sản phẩm.

Chuyên gia Hoàng Trọng Thủy cho rằng: “Trong khởi nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân phải xác định đúng vòng đời sản phẩm để xây dựng chiến lược trung và dài hạn về đầu tư, lựa chọn công nghệ và phát triển nhân lực chất lượng cao. Sai lệch trong đánh giá vòng đời sẽ khiến nhiều đơn vị thua lỗ, thất bại. Nghị quyết 57 mở ra cơ hội rất lớn cho cộng đồng startup công nghệ. Tuy nhiên, chính sách chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là doanh nghiệp phải có sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, đầu tư bài bản cho nghiên cứu và phát triển, đồng thời xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Startup muốn phát triển bền vững cần lấy công nghệ làm nền tảng và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng”.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM nhận định: "Nghị quyết 57 đã tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các startup công nghệ. Tuy nhiên, để doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển mạnh, cần có thêm các chính sách hỗ trợ về vốn, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ và kết nối với các quỹ đầu tư. Bản thân doanh nghiệp cũng phải chủ động đổi mới tư duy, đầu tư vào công nghệ và xây dựng sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường".

Có thể khẳng định, với sự đồng hành của Nhà nước, sự hỗ trợ của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm của doanh nhân, các startup công nghệ Việt Nam sẽ có thêm động lực để bứt phá, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên số.