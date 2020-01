Sức mua hải sản những ngày cuối năm không tăng

Tại chợ Hạ Long 1 và Hạ Long 2, những vựa hải sản lớn của thành phố Hạ Long khá vắng vẻ, sức tiêu thụ và giá cả khá không tăng nhiều so với ngày thường.

Bà Nông Thị Vân, tiểu thương buôn bán hải sản tại chợ Hạ Long 1 cho biết: “Cá song ngon cũng chỉ hơn 200.000 kg/cân; cá vược thì hơn 100.000/kg. Giá năm nay rẻ hơn năm ngoái, nguồn hàng thì nhiều nhưng chợ ế, chỉ có người bán hàng với nhau”.

Chợ Hạ Long 1, vựa hải sản thành phố Hạ Long chỉ nhộn nhịp đầu giờ sáng và cuối giờ chiều như ngày thường.

Cùng nhận định, bà Nguyễn Thị Lan, một tiểu thương tại chợ cũng cho hay: “Mực tươi ngon thì 250.000 đồng/kg, loại hơi xấu một chút thì 200 - 230.000 đồng/kg; Giá cả năm nay không cao so với năm ngoái. Ví dụ móng tay năm ngoái 150.000 đồng/kg thì năm nay chỉ có 100.000 đồng/kg; Giá tôm khoảng 280.000 đồng/kg, tôm he có giá hơn 700.000 đồng/kg, giảm 1/3 so với năm ngoái. Năm nay trời ấm, hải sản đều chứ không như năm ngoái thời tiết lạnh, khan hàng nên hải sản đắt”.

Các mặt hàng cá song, bề bề, tôm he được chỉ bằng 2/3 giá cùng thời điểm này năm ngoái.

Không chỉ hải sản mà các mặt hàng phục vụ Tết khác như: bánh kẹo, thực phẩm, rau củ quả cũng không biến động nhiều so với ngày thường.

Chị Phạm Hồng Giang, người dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nói cho biết: “Hôm nay được nghỉ nên tôi mới đi sắm tết. Giá cả tôi thấy bình ổn, trừ thịt lợn là có tăng mạnh. Tôi chỉ mua đủ dùng cho 1,2 ngày Tết chứ nhiều năm nay chợ họp sớm nên không tích trữ nhiều thức ăn trong tủ lạnh”./.