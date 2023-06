Tái diễn tình trạng khai thác nghêu giống trái phép

Ông Tiêu Minh Luân, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, cho biết, hôm nay 22/6 vẫn có 69 phương tiện, với 118 người khai thác nghêu giống tại khu vực bãi bồi xã Đất Mũi. Trong đó, có 23 phương tiện, với 29 người vào khai thác trong khu vực nuôi nghêu thương phẩm của Hợp tác xã nuôi nghêu Đất Mũi.

Số lượng người và phương tiện khai thác nghêu đã giảm nhiều so với những ngày trước. Cao điểm, có ngày khu vực này có 120 phương tiện với hàng trăm người vào khai thác nghêu. Nhiều người dùng máy hút cát để khai thác nghêu giống làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thuỷ sản và có nguy cơ làm mất an ninh trật tự của địa phương.

Việc khai thác nghêu giống vẫn diễn ra, các lực lượng chức năng vẫn bám sát địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự.

Việc khai thác nghêu giống không ảnh hưởng trực tiếp đến nghêu thương phẩm của người dân Hợp tác xã, tuy nhiên, có nguy cơ ảnh hưởng môi trường nghêu thương phẩm sinh sống. Những ngày qua, các lực lượng chức năng địa phương gồm: Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau; Biên phòng và Công an địa phương luôn túc trực tại hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự. Do người dân khai thác đa phần là dân nghèo ở địa phương nên các lực lượng chức năng chỉ đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động bà con tuân thủ quy định.

Hằng năm, vào khoảng tháng 6 đến tháng 7, khu vực bãi bồi thuộc địa bàn xã Đất Mũi thường xuất hiện nghêu giống và người dân địa phương tập trung đông để khai thác. Có những năm đã xảy ra tranh chấp, gây mất tình hình an ninh trật tự tại địa phương./.