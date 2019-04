Tăng lương cơ sở từ 1/72019: Có lo ngại cân đối ngân sách?

Đây là khẳng định của ông Võ Thành Hưng, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính sau buổi họp báo của Bộ Tài chính về Tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách quý I/2019 tổ chức vào chiều 5/4.

Ông Võ Thành Hưng cho biết, khi Quốc hội thông qua kế hoạch tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2019, trong dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 đã có kế hoạch bố trí đủ nguồn lực cho nguồn chi này.

Tăng lương cơ sở từ 1/7/2019 sẽ không ảnh hưởng gì tới cân đối ngân sách (Ảnh minh họa: KT)

“Tăng lương cơ sở đã được phản ánh trong cân đối ngân sách. Bội chi cũng như toàn bộ thu - chi trong dự toán NSNN năm 2019 đã phản ánh kế hoạch chi lương tăng thêm này. Do đó việc tăng lương cơ sở này không ảnh hưởng gì tới cân đối ngân sách”, ông Hưng khẳng định.

Về việc chi trả phần lương tăng thêm chậm hơn so với thực tế, đại diện Vụ NSNN cho biết, nguyên nhân là do việc chuyển đổi lương của các đơn vị có thể chậm hơn so với thực tế, còn thực tế dự toán ngân sách đã bố trí đủ.

“Trong dự toán NSNN hàng năm chúng ta vẫn điều chỉnh lương cơ sở tăng khoảng 7%/năm, nhưng đồng thời cũng quyết liệt tiết giảm các khoản chi thường xuyên khác, qua đó đưa tỷ trọng chi thường xuyên những năm trước khoảng 65-66% thì bây giờ về khoảng 62 – 63%. Cùng với đó tăng chi đầu tư phát triển lên khoảng 26-27% tổng chi ngân sách, vượt mục tiêu nghị quyết của Quốc hội”, ông Võ Thành Hưng cho biết thêm.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Trước đó, tại Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, Quốc hội đã giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh việc tăng lương này. Mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,39 triệu đồng lên 1,49 triệu đồng/tháng. Ví dụ, công chức trình độ đại học mới đi làm hiện hưởng hệ số lương 2,34. Từ ngày 1/7/2019, mức lương sẽ là 2,34 x 1.490.000 đồng, đạt khoảng 3.500.000 đồng.

Mức lương cơ sở được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Đồng thời, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hàng tháng và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cũng được điều chỉnh tăng bằng mức tăng lương cơ sở./.

Tăng lương cơ sở từ 1/7/2019 Từ ngày 1/7/2019, Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 triệu đồng/tháng. Tiền lương chiếm phần lớn trong chi ngân sách: Áp lực tài chính công VOV.VN - Tổng chi cho lương trong ngân sách của Việt Nam cao so với các quốc gia trong khu vực, tương đương với các quốc gia thu nhập trung bình.

Cẩm Tú/VOV.VN

PC_Article_AfterShare_1