Giải phóng các động lực để GDP tăng trưởng

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), GDP của Quý III/2026 tăng 9,95%; GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01% - như vậy GDP của Quý IV phải tăng khoảng 12,5% thì GDP của cả năm nay mới đạt 10%. Tuy nhiên muốn tăng trưởng nhanh phải huy động được nguồn lực lớn, quan trọng là phải phân bổ nguồn vốn đó một cách hiệu quả để duy trì tăng trưởng đồng thời giải phóng các nguồn lực đang bị tắc nghẽn.

Theo TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, kinh nghiệm của một số quốc gia cho thấy, trong thời kỳ tăng trưởng 2 con số luôn cần nguồn vốn rất lớn. Để duy trì tốc độ tăng trưởng 10%/năm thì tổng vốn đầu tư xã hội phải duy trì ở mức tương đương 35% - 40% GDP, tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư hàng năm cũng phải đạt 13 - 15%/năm và Việt Nam cũng không nằm ngoài tính toán này.

“Đối với Việt Nam, tổng kết từ thời kỳ đổi mới đến nay, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cũng tương đương khoảng 45-50% GDP. Thời gian tới, dù năng suất các nhân tố tổng hợp TFP (vốn và lao động) có được cải thiện thì quy mô vốn đầu tư của Việt Nam vẫn phải duy trì tương đương 40% GDP và phải đóng góp 40-42% cho tăng trưởng kinh tế; tốc độ tăng vốn đầu tư phải đạt khoảng 12-13% mỗi năm. Từ nay đến năm 2030, trung bình mỗi năm cả nước cần từ 280-300 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng vốn bình quân là 14%/năm. Tính chung giai đoạn 2026-2030, cả nước cần khoảng gần 1.500 tỷ USD cho đầu tư phát triển, trong khi đó ngân sách nhà nước chỉ bảo đảm được khoảng 20-22%, còn lại 78% đến 80% phải huy động từ khu vực tư nhân trong nước và quốc tế”, ông Lực phân tích.

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, khơi thông các nguồn lực đang ách tắc là giải pháp quan trọng để tạo thêm động lực tăng trưởng kinh tế.

Ông Lực cũng lưu ý rằng, hiện nay những bất ổn địa chính trị mới trên thế giới đang tiếp tục gia tăng làm gián đoạn chuỗi cung ứng, gây sức ép lên lạm phát và suy yếu sức cầu thế giới... điều này làm ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng của nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam khiến mục tiêu tăng trưởng cao của năm 2026 và những năm tiếp theo đối mặt với nhiều “phép thử” khó. Do vậy, không nhất thiết năm nào chúng ta cũng phải đạt tăng trưởng GDP hai con số mà nên hướng tới mục tiêu bình quân tăng trưởng con số trong 5 năm (2026-2030).

Nền kinh tế đang ở giai đoạn “chạy nước rút” để “về đích” mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay, đầu tư công vẫn được xác định là “vốn mồi” chiến lược, là động lực giữ vai trò dẫn dắt, kích hoạt và thu hút các nguồn lực từ khu vực tư nhân và khu vực đầu tư nước ngoài FDI, ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng Vụ Phát triển hạ tầng, Bộ Tài chính cho rằng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân là yêu cầu cần thiết để tạo động lực tăng trưởng nhưng mục tiêu quan trọng và lâu dài là làm sao sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công. Đây mới là yếu tố quyết định chất lượng tăng trưởng và khả năng phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công đối với nền kinh tế.

“Cần tiếp tục hoàn thiện thể chế về đầu tư công theo hướng đồng bộ, ổn định, minh bạch, tạo điều kiện đẩy nhanh quá trình chuẩn bị và triển khai dự án. Cùng với đó là nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư; lựa chọn các dự án thực sự có tính kết nối, tạo sức lan tỏa và đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng. Một vấn đề quan trọng nữa là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư cũng như nâng cao năng lực của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu...”, ông Quân nói.

Tính đến 29/10, giải ngân vốn đầu tư công đã đạt trên 720.000 tỷ đồng, tương đương hơn 75% kế hoạch. Chính phủ đang tập trung phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn, dự kiến đóng góp khoảng 2,5% vào tăng trưởng quý IV và 1,7% vào tăng trưởng GDP cả năm 2026… Theo các chuyên gia, bên cạnh động lực đầu tư công, khu vực tư nhân, FDI, xuất khẩu, tiêu dùng... cũng là những động lực nền tảng rất quan trọng để nền kinh tế tiến gần mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả giai đoạn 2026-2030.

Tăng trưởng phải đi đôi với chất lượng

Tăng trưởng hai con số trong năm nay và những năm tiếp theo là thách thức không nhỏ của nền kinh tế nhưng không phải là không thể đạt được, vấn đề là làm sao giữ vững đà tăng trưởng và chuyển hóa thành những động lực tăng trưởng thực chất.

Theo ông Lê Hữu Trí, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, ở đây vấn đề cần quan tâm không chỉ là tăng trưởng bao nhiêu phần trăm mà còn là tăng trưởng từ đâu, chất lượng và tính bền vững như thế nào; thành quả tăng trưởng được chuyển hóa thành thu nhập, việc làm, năng lực cạnh tranh và chất lượng cuộc sống của người dân - đó mới là điều quan trọng nhất.

“Chính phủ cần có những đánh giá đầy đủ về tính khả thi và chất lượng của mục tiêu tăng trưởng. GDP 9 tháng năm nay tăng 9,01% nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên thì quý IV cần tăng khoảng 12,5% - đây là thách thức rất lớn. Cần phân tích mức đóng góp của tiêu dùng trong nước, đầu tư công, đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài, xuất khẩu và năng suất lao động để xác định những động lực đang dẫn dắt tăng trưởng và những lĩnh vực cần khơi thông. Các thành quả tăng trưởng cần phải được chuyển hóa thành lợi ích thiết thực của người dân, phải tạo ra việc làm tốt hơn, thu nhập cao hơn, cơ hội phát triển rộng mở hơn và chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao”, ông Trí nêu quan điểm.

Tăng trưởng GDP cần đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư và cải thiện thu nhập, đời sống người dân. Ảnh minh họa: KT

Trong quý IV/2026 và cả năm 2026, Chính phủ vẫn kiên định mục tiêu nỗ lực đạt tăng trưởng hai con số, ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp hiệu quả, quyết liệt để các địa phương, doanh nghiệp đều hoàn thành kế hoạch cả năm. Như vậy cả nền kinh tế cũng sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

“Chính phủ đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, không để phát sinh những điểm nghẽn mới, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thông qua việc trình Quốc hội ban hành, sửa đổi rất nhiều Luật để giải quyết vấn đề thể chế. Cùng với đó là tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế, thúc đẩy động lực từ đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu; tháo gỡ cơ chế, triển khai các dự án tồn đọng, trong đó đã có hơn 1.000 dự án được giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Đồng thời thực hiện kế hoạch hành động giải ngân 100% vốn ngân sách nhà nước dành cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong những tháng cuối năm. Đây là những động lực rất lớn để nền kinh tế về đích tăng trưởng hai con số trong năm nay”, ông Chi nhấn mạnh.