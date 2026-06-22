Tăng tốc giải phóng mặt bằng, cao tốc Gò Dầu - Xa Mát dự kiến khởi công năm 2026

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tập trung hoàn thiện các thủ tục triển khai dự án đường cao tốc Gò Dầu - Xa Mát (giai đoạn 1, đoạn từ Gò Dầu đến phường Ninh Thạnh) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo phương án được phê duyệt, tuyến cao tốc dài khoảng 28km, kết nối với tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài tại xã Phước Thạnh và kết thúc tại khu vực giao với các tuyến ĐT.799, ĐT.781 thuộc phường Ninh Thạnh (khu vực tỉnh Tây Ninh cũ). Dự án được đầu tư quy mô 4 làn xe cao tốc, có làn dừng khẩn cấp liên tục, tốc độ thiết kế 120km/giờ, tổng vốn đầu tư sơ bộ gần 9.826 tỷ đồng.

Tuyến cao tốc dài khoảng 28km, kết nối với tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài tại xã Phước Thạnh và kết thúc tại khu vực giao với các tuyến ĐT.799, ĐT.781 thuộc phường Ninh Thạnh

Để bảo đảm tiến độ, dự án được triển khai song song hai hợp phần gồm giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng tuyến chính cùng hệ thống đường gom dân sinh.

Hiện, công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh trên toàn tuyến. Các đợt bàn giao ranh giới cơ bản hoàn tất, đơn vị tư vấn đã cắm cọc hiện trường khoảng 21/28km. Ban Quản lý dự án phối hợp với địa phương và đơn vị phát triển quỹ đất triển khai các bước thu hồi đất, kiểm đếm và xây dựng phương án bồi thường.

Công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh trên toàn tuyến.

Đáng chú ý, đoạn khoảng 6km đi qua đất do Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh quản lý được ưu tiên thực hiện trước nhằm sớm bàn giao mặt bằng từ tháng 10/2026, tạo điều kiện khởi công đúng kế hoạch. Tại phường Long Hoa, chính quyền địa phương đã công bố chủ trương đầu tư và phát hành thông báo thu hồi đất đến các hộ dân thuộc diện ảnh hưởng.

Ở hợp phần xây dựng, liên danh nhà đầu tư đã hoàn tất lựa chọn các đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường và quản lý dự án. Các hạng mục khảo sát địa hình, địa chất, giao thông và nguồn vật liệu cơ bản hoàn thành. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn tất các bước chuẩn bị đầu tư, ký kết hợp đồng PPP và hướng tới khởi công trong giai đoạn tháng 8-9/2026.