English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tăng tốc giải phóng mặt bằng, cao tốc Gò Dầu - Xa Mát dự kiến khởi công năm 2026

Thứ Hai, 19:16, 22/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tuyến cao tốc Gò Dầu - Xa Mát, dự án chiến lược kết nối Tây Ninh với mạng lưới cao tốc khu vực phía Nam đang bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị đầu tư. Cùng với hoàn thiện hồ sơ và lựa chọn nhà đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh, nhằm bảo đảm mục tiêu khởi công ngay trong năm 2026.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tập trung hoàn thiện các thủ tục triển khai dự án đường cao tốc Gò Dầu - Xa Mát (giai đoạn 1, đoạn từ Gò Dầu đến phường Ninh Thạnh) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo phương án được phê duyệt, tuyến cao tốc dài khoảng 28km, kết nối với tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài tại xã Phước Thạnh và kết thúc tại khu vực giao với các tuyến ĐT.799, ĐT.781 thuộc phường Ninh Thạnh (khu vực tỉnh Tây Ninh cũ). Dự án được đầu tư quy mô 4 làn xe cao tốc, có làn dừng khẩn cấp liên tục, tốc độ thiết kế 120km/giờ, tổng vốn đầu tư sơ bộ gần 9.826 tỷ đồng.

tang toc giai phong mat bang, cao toc go dau - xa mat du kien khoi cong nam 2026 hinh anh 1
Tuyến cao tốc dài khoảng 28km, kết nối với tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài tại xã Phước Thạnh và kết thúc tại khu vực giao với các tuyến ĐT.799, ĐT.781 thuộc phường Ninh Thạnh

Để bảo đảm tiến độ, dự án được triển khai song song hai hợp phần gồm giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng tuyến chính cùng hệ thống đường gom dân sinh.

Hiện, công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh trên toàn tuyến. Các đợt bàn giao ranh giới cơ bản hoàn tất, đơn vị tư vấn đã cắm cọc hiện trường khoảng 21/28km. Ban Quản lý dự án phối hợp với địa phương và đơn vị phát triển quỹ đất triển khai các bước thu hồi đất, kiểm đếm và xây dựng phương án bồi thường.

tang toc giai phong mat bang, cao toc go dau - xa mat du kien khoi cong nam 2026 hinh anh 2
Công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh trên toàn tuyến.

Đáng chú ý, đoạn khoảng 6km đi qua đất do Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh quản lý được ưu tiên thực hiện trước nhằm sớm bàn giao mặt bằng từ tháng 10/2026, tạo điều kiện khởi công đúng kế hoạch. Tại phường Long Hoa, chính quyền địa phương đã công bố chủ trương đầu tư và phát hành thông báo thu hồi đất đến các hộ dân thuộc diện ảnh hưởng.

Ở hợp phần xây dựng, liên danh nhà đầu tư đã hoàn tất lựa chọn các đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường và quản lý dự án. Các hạng mục khảo sát địa hình, địa chất, giao thông và nguồn vật liệu cơ bản hoàn thành. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn tất các bước chuẩn bị đầu tư, ký kết hợp đồng PPP và hướng tới khởi công trong giai đoạn tháng 8-9/2026.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chuẩn bị thu phí thêm 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam, có lo ngại lỗi hệ thống?
Chuẩn bị thu phí thêm 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam, có lo ngại lỗi hệ thống?

VOV.VN - Dự kiến từ 15/7 tới, 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam sẽ tiến hành thu phí, với mức phí từ 900 -1.300đ/km.

Chuẩn bị thu phí thêm 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam, có lo ngại lỗi hệ thống?

Chuẩn bị thu phí thêm 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam, có lo ngại lỗi hệ thống?

VOV.VN - Dự kiến từ 15/7 tới, 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam sẽ tiến hành thu phí, với mức phí từ 900 -1.300đ/km.

Thu hồi dự án trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ
Thu hồi dự án trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ

VOV.VN - Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Trường hợp không hoàn thành các hạng mục dịch vụ công theo thời hạn quy định, cơ quan quản lý sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng và thu hồi dự án.

Thu hồi dự án trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ

Thu hồi dự án trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ

VOV.VN - Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Trường hợp không hoàn thành các hạng mục dịch vụ công theo thời hạn quy định, cơ quan quản lý sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng và thu hồi dự án.

Sắp thu phí thêm 13 tuyến cao tốc Bắc - Nam, mức cao nhất hơn 130.000 đồng/lượt
Sắp thu phí thêm 13 tuyến cao tốc Bắc - Nam, mức cao nhất hơn 130.000 đồng/lượt

VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa chấp thuận phương án thu phí đối với 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Nhà nước đầu tư. Mức phí dự kiến từ 900 - 1.300 đồng/km, được tính theo quãng đường thực tế phương tiện lưu thông và áp dụng hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC).

Sắp thu phí thêm 13 tuyến cao tốc Bắc - Nam, mức cao nhất hơn 130.000 đồng/lượt

Sắp thu phí thêm 13 tuyến cao tốc Bắc - Nam, mức cao nhất hơn 130.000 đồng/lượt

VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa chấp thuận phương án thu phí đối với 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Nhà nước đầu tư. Mức phí dự kiến từ 900 - 1.300 đồng/km, được tính theo quãng đường thực tế phương tiện lưu thông và áp dụng hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC).

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp