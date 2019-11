Tăng trưởng chậm, doanh nghiệp dệt may đang “hụt hơi”

Theo Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), trong quý 3/2019, doanh thu thuần của Tập đoàn chỉ đạt 4.152 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2018. Sau khi trừ các chi phí, Vinatex thu về 186 tỷ đồng lãi ròng, giảm 13% so với quý 3 năm ngoái. Luỹ kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế của Vinatex giảm 20%, chỉ đạt 534 tỷ đồng.



Ông Lê Tiến Trường, Tổng giám đốc Vinatex cho hay, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tiếp tục diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn ngành dệt may nói chung và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn nói riêng, đặc biệt là các đơn vị sản xuất sợi. Do đó, kết quả sản xuất kinh doanh ở một số đơn vị sản xuất sợi của Tập đoàn trong quý 3 đã giảm mạnh, ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh chung của toàn Tập đoàn.

Lợi nhuận của ngành dệt may Việt Nam sụt giảm mạnh.

Còn theo báo cáo phân tích của Công ty Chứng khoán BSC, xuất khẩu dệt may của Việt Nam trong 9 qua tăng trưởng chậm lại là do nhu cầu thế giới giảm, căng thẳng giữa Mỹ-Trung Quốc tiếp tục leo thang.



Doanh thu giảm ở các doanh nghiệp sợi là do Mỹ áp thuế đối với các mặt hàng dệt may Trung Quốc làm giảm xuất khẩu sợi và vải từ Trung Quốc sang Mỹ. Từ đó gia tăng nguồn cung và áp lực cạnh tranh lên thị trường, kéo giá giảm. Đối với các doanh nghiệp may, tình trạng đơn hàng suy giảm chỉ diễn ra cục bộ tại một số doanh nghiệp, trong khi một số doanh nghiệp khác vẫn diễn biến tích cực.



BSC dự báo từ nay tới cuối năm, tăng trưởng ngành dệt may vẫn sẽ duy trì trên 10% nhờ vào các Hiệp định thương mại EVFTA và CPTPP.



Dự báo này được đưa ra trên cơ sở số liệu, đến hết tháng 9 vừa qua, xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam đạt 24,61 tỷ USD, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của dệt may Việt Nam với trị giá đạt 11,21 tỷ USD, tăng gần 8% và chiếm 45,5% tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may của cả nước.



Các thị trường lớn khác như: EU, Nhật Bản, Hàn Quốc…cũng có mức tăng trưởng từ 4 – 10%... Năm 2020 sẽ phát triển chậm lại với tốc độ tăng trưởng ở mức 8-10% bởi cầu thế giới sẽ tiếp tục giảm do kinh tế thế giới yếu đi vì xung đột Mỹ - Trung./.