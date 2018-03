Tăng trưởng GDP quý I cao nhất trong 10 năm qua

Phát biểu tại cuộc họp báo sáng nay (29/3), Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý I/2018 ước tính tăng 7,38% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng lớn nhất trong vòng 10 năm qua.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm phát biểu tại cuộc họp báo tại Hà Nội sáng nay (29/3).

Đáng chú ý, nếu các năm trước thường tăng trưởng chậm vào đầu năm và tăng nhanh vào cuối năm thì việc GDP tăng ngay từ những tháng đầu năm là tín hiệu tốt, giảm việc dồn tăng trưởng vào thời gian cuối năm.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho hay, trong mức tăng 7,38% của toàn nền kinh tế, khu vực nông – lâm – thuỷ sản tăng 4,05% đóng góp 0,46 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,7% đóng góp 3,39 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,7%, đóng góp 2,75 điểm phần trăm.

Đối với ngành nông nghiệp, theo Tổng cục Thống kê, ngành đã có xu hướng chuyển đổi cơ cấu sản phẩm trong nội bộ theo hướng đầu tư vào những sản phẩm có giá trị kinh tế cao, mang lại hiệu quả.

Ở khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp tăng 10,08% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 3,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Điểm sáng của khu vực này là sự tăng trưởng của khu vực chế biến, chế tạo với mức tăng 13,56% - cao nhất trong 7 năm gần đây, đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng chung với 2,46 điểm phần trăm.

Khu vực chế biến, chế tạo đóng góp lớn cho tăng trưởng GDP quý I năm nay. (Ảnh minh họa: KT)

Ngành khai khoáng trong quý năm nay đã đạt mức tăng trưởng dương với 0,4% sau 2 năm liên tục giảm, đóng góp 0,03 điểm phần trăm do khai thác than, kim loại và khí đốt tăng so với cùng kỳ năm trước.

Ngành xây dựng 3 tháng đầu năm tăng 7,46% thấp hơn so với tốc độ tăng 8,6% của cùng kỳ năm 2016 và 7,6% cùng kỳ năm 2017, đóng góp 0,38 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Trong khu vực dịch vụ, đóng góp của một số ngành có tỷ trọng lớn vào mức tăng trưởng chung như sau: bán buôn bán lẻ tăng 7,45% so với cùng kỳ năm trước – là ngành có đóng góp cao nhất vào mức tăng trưởng chung với 0,79 điểm phần trăm; dịch vụ lưu trú và ăn uống có mức tăng trưởng khá cao 7,6% so với mức tăng 6,03% quý I năm ngoái. Hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm tăng 7,72% đóng góp 0,31 điểm phần trăm. Hoạt động kinh doanh BĐS tăng 3,56% đóng góp 0,22 điểm phần trăm.

Đối với cơ cấu kinh tế, khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng 10,34%, công nghiệp xây dựng chiếm 35,26%, dịch vụ chiếm 43,77%, thuế và sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,63%./.