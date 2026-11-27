Hôm nay 27/11, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Đổi mới mô hình phát triển đất nước: Kiến tạo các động lực tăng trưởng mới”. Diễn đàn tập trung trao đổi về yêu cầu đổi mới mô hình phát triển, hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực và phát triển các động lực tăng trưởng mới gắn với khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận

“Cốt lõi của đổi mới mô hình phát triển là đổi mới cách thức tạo ra giá trị, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”, Thứ trưởng Lê Tấn Cận nêu rõ, đồng thời cho rằng, để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045, Việt Nam cần đổi mới căn bản mô hình phát triển, chuyển từ tăng trưởng dựa vào vốn và lao động sang nâng cao năng suất, ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo Thứ trưởng, Nhà nước cần phát huy vai trò kiến tạo, hoàn thiện thể chế, khơi thông và phân bổ hiệu quả các nguồn lực; đồng thời phát huy vai trò của các khu vực kinh tế, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển các ngành công nghệ chiến lược. Trong đó, chính sách kinh tế - tài chính phải trở thành công cụ quan trọng để dẫn dắt, tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Chuyển đổi mô hình kinh tế, tạo động lực tăng trưởng mới

Chia sẻ tại Diễn đàn, bà Michaela Baur, Giám đốc quốc gia GIZ Việt Nam đánh giá, chủ đề đổi mới mô hình phát triển, kiến tạo các động lực tăng trưởng mới được đặt ra trong bối cảnh Việt Nam quyết tâm thực hiện những mục tiêu phát triển đầy tham vọng: tăng trưởng kinh tế hai con số đến năm 2030, trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Theo bà Michaela Baur, để đồng thời hiện thực hóa các mục tiêu này, Việt Nam cần chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng tạo ra giá trị cao hơn, sử dụng ít năng lượng và tài nguyên hơn. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp được tiếp cận năng lượng sạch, công nghệ hiện đại, nguồn nhân lực có kỹ năng; đồng thời có môi trường kinh doanh thuận lợi và nguồn tài chính cho các dự án tiềm năng.

Bà Michaela Baur, Giám đốc quốc gia GIZ Việt Nam

Quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế cũng đặt ra thách thức đối với thị trường lao động và khả năng thích ứng của doanh nghiệp. Vì vậy, cần tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ, người lao động trong các ngành phát thải carbon cao, phụ nữ và nhóm yếu thế tiếp cận đào tạo, nâng cao kỹ năng và cơ hội việc làm mới. Theo bà, bảo đảm tính công bằng và sự tham gia rộng rãi trong quá trình chuyển đổi sẽ góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng, phân bổ thành quả phát triển đồng đều hơn trong xã hội.

Trình bày tham luận tại diễn đàn, TS Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính (Bộ Tài chính), cho rằng mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào vốn, lao động và gia công không còn phù hợp với yêu cầu phát triển mới. Việt Nam cần chuyển mạnh sang nâng cao năng suất, đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ.

Sau 40 năm đổi mới, quy mô GDP Việt Nam đạt khoảng 500 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người vượt 5.000 USD. Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 đặt ra nhiều thách thức, trong đó có hiệu quả sử dụng vốn còn hạn chế, già hóa dân số và tác động của AI, công nghệ chiến lược, chuyển đổi xanh.

Nhu cầu vốn 1.450 tỷ USD, cần khơi thông nguồn lực đầu tư

Nhiều thách thức cho mục tiêu tăng trưởng chặng nước rút cuối năm VOV.VN - 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam lần đầu vượt 1.000 tỷ USD, vốn FDI đăng ký tăng 74%, giải ngân đầu tư công đạt 74,1% kế hoạch... Tuy nhiên, áp lực lạm phát, nhập siêu và những khó khăn của doanh nghiệp đang đặt ra nhiều thách thức cho mục tiêu tăng trưởng trong chặng nước rút cuối năm.

Theo TS. Nguyễn Như Quỳnh, mô hình phát triển mới cần dựa trên ba trụ cột: nền tảng thể chế, nhân lực, hạ tầng và quản trị; động lực từ đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp, chuyển đổi số và hội nhập; kết quả là cơ cấu kinh tế hiện đại, có giá trị gia tăng cao.

“Năng suất cần đóng góp khoảng 5,2 điểm phần trăm vào tăng trưởng, cao gấp khoảng hai lần giai đoạn 2021-2024”, TS. Nguyễn Như Quỳnh cho biết.

Một yêu cầu quan trọng là đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm, phát huy vai trò kiến tạo của Nhà nước và tăng cường liên kết giữa các khu vực kinh tế. Việt Nam cũng cần chuyển từ gia công, lắp ráp sang sáng tạo, làm chủ công nghệ và gia tăng giá trị nội địa.

Bên cạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, bài toán vốn cũng rất lớn. Nhu cầu đầu tư giai đoạn 2026-2030 ước khoảng 1.450 tỷ USD, trong khi hệ thống tài chính vẫn phụ thuộc nhiều vào tín dụng ngân hàng. Do đó, cần phát triển đồng bộ thị trường vốn, đa dạng hóa kênh huy động vốn dài hạn và nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực. Đặc biệt, việc tháo gỡ vướng mắc cho khoảng 5.000 dự án tồn đọng, với tổng vốn khoảng 3,6 triệu tỷ đồng, sẽ góp phần giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế.