Nội dung này được bàn tại tọa đàm về giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn nước, thích ứng hạn hán ở Tây Nguyên, do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sáng 20/11 tại Gia Lai.

Toạ đàm giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn nước, ứng phó hạn hán ở Tây Nguyên

Theo thông tin tại tọa đàm, dung tích các hồ chứa thủy lợi khu vực cao nguyên Trung Bộ hiện đạt khoảng 91% dung tích thiết kế. Tuy nhiên, do mưa năm 2026 tại nhiều địa phương thấp hơn trung bình nhiều năm nên diện tích cây trồng nằm ngoài phạm vi phục vụ của công trình thủy lợi lên tới hơn 735 nghìn ha. Phần lớn trong số đó là cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả lâu năm.

Tại Gia Lai, trong khoảng 120 nghìn héc-ta cây công nghiệp dài ngày có nhu cầu tưới mùa khô, công trình thủy lợi mới phục vụ được khoảng 5.300 ha. Kết quả của 115.000 ha còn lại phụ thuộc nguồn nước từ sông suối và nước ngầm, đang suy giảm nhanh khi mùa khô sang giai đoạn cao điểm.

Trước nguy cơ hàng trăm nghìn hecta cây trồng thiếu nước tưới, các chuyên gia khuyến cáo người dân tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để tủ gốc, giữ ẩm cho cây; chú ý tỉa cành, điều chỉnh lượng quả. Cùng với đó là đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, tổ chức tưới theo cụm hộ, xây dựng ao hồ, bể chứa để chủ động tích trữ nước. Những khu vực chưa bảo đảm nguồn nước cần hạn chế mở rộng diện tích, nhất là các loại cây có nhu cầu nước lớn.

Đại biểu trao đổi các vấn đề liên quan đến tưới tiết kiệm trong nông nghiệp

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, cho rằng bên cạnh giải pháp kỹ thuật, cần có sự đồng hành về vốn, cơ chế chính sách và công nghệ để người dân có điều kiện ứng phó hạn hán: “Đối với những địa phương có vùng sản xuất này, cần có chính sách ưu đãi về vốn, hỗ trợ người dân đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Ngành ngân hàng cũng cần có các chính sách tín dụng ưu đãi, tạo điều kiện để bà con tiếp cận nguồn vốn đầu tư sản xuất. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có giải pháp và công nghệ phù hợp cần chủ động đồng hành, hỗ trợ người dân ứng dụng vào thực tiễn. Khi các giải pháp khoa học, công nghệ đã chứng minh được hiệu quả, cần tiếp tục tính toán phương án tài chính và cơ chế chính sách phù hợp để nhân rộng. Trong đó, nguồn vốn và các chính sách hỗ trợ phải thực sự đi vào cuộc sống, trở thành nguồn lực đồng hành cùng bà con trong quá trình phát triển sản xuất", ông Lê Quốc Thanh nhấn mạnh.

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phát biểu tại tọa đàm

Cùng với hỗ trợ đầu tư, ngành khuyến nông sẽ tăng cường thông tin dự báo nguồn nước theo từng tiểu vùng, loại cây trồng và thời điểm tưới; đẩy mạnh tập huấn tại vườn để người dân chủ động điều chỉnh phương thức chăm sóc. Chủ động từ cuối mùa mưa, sử dụng nước tiết kiệm và hợp lý được xác định là giải pháp quan trọng để Tây Nguyên giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ các vùng cây công nghiệp và cây ăn quả trong mùa khô 2026-2027.