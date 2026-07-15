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Tây Ninh chọn UAV và AI làm động lực tăng trưởng mới

Thứ Tư, 16:08, 15/07/2026
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VOV.VN - Tây Ninh sẽ ưu tiên phát triển thiết bị bay không người lái (UAV) và trí tuệ nhân tạo (AI) như hai lĩnh vực công nghệ chiến lược, hướng tới trở thành trung tâm thử nghiệm, đào tạo và phát triển công nghiệp phụ trợ UAV của khu vực phía Nam.

Tại Diễn đàn phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Tây Ninh - Thúc đẩy liên kết khởi nghiệp phía Nam diễn ra chiều 15/7, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn khẳng định, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là động lực tạo bứt phá cho tăng trưởng của địa phương trong giai đoạn mới.

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Diễn đàn phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Tây Ninh- Thúc đẩy liên kết khởi nghiệp phía Nam

Theo ông Lê Văn Hẳn, cùng với xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo hướng liên kết vùng, Tây Ninh xác định thiết bị bay không người lái (UAV) và trí tuệ nhân tạo (AI) là hai lĩnh vực công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai từ nay đến năm 2030.

Đối với UAV, tỉnh đang xây dựng Chiến lược phát triển hệ sinh thái thiết bị bay không người lái giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035, định vị Tây Ninh trở thành trung tâm thử nghiệm, đào tạo, sát hạch, ứng dụng và phát triển công nghiệp phụ trợ UAV của khu vực phía Nam. Theo lãnh đạo tỉnh, định hướng này dựa trên lợi thế liên kết với TP.HCM - nơi có thế mạnh về nghiên cứu, phát triển công nghệ, trong khi Tây Ninh có quỹ đất, không gian thực địa thuận lợi để thử nghiệm, đào tạo và triển khai ứng dụng. Sự kết nối này sẽ tạo ra chuỗi giá trị mới và động lực tăng trưởng mới cho toàn vùng.

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Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu tại diễn đàn

Định hướng phát triển công nghệ cao được đặt trên nền tảng tăng trưởng tích cực của địa phương. Sáu tháng đầu năm 2026, GRDP của Tây Ninh ước tăng 10,12%, vượt kịch bản đề ra, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố và đứng đầu khu vực phía Nam. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 32.600 tỷ đồng, bằng 60,7% dự toán Trung ương giao; tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt trên 46%, thuộc nhóm cao của cả nước.

Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng khi tỉnh cấp mới 70 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn khoảng 36.600 tỷ đồng và 70 dự án FDI với tổng vốn đăng ký mới, điều chỉnh trên 2,2 tỷ USD. Lũy kế đến nay, Tây Ninh có hơn 3.100 dự án trong nước với tổng vốn khoảng 757.000 tỷ đồng và 2.051 dự án FDI, tổng vốn đăng ký trên 27,6 tỷ USD.

Song song với phát triển kinh tế, Tây Ninh đang đẩy mạnh xây dựng hạ tầng số. Đến nay, 100% xã, phường đã được phủ sóng 5G; gần 98% hộ gia đình có kết nối Internet cáp quang; 98,5% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 99,24%, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

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Các đại biểu tham dự diễn đàn chiều ngày 15/7

Theo ông Lê Văn Hẳn, những kết quả trên tạo nền tảng quan trọng để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Giai đoạn 2026 - 2030, Tây Ninh đặt mục tiêu xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo với 300 thành viên, giải quyết 100 bài toán đổi mới sáng tạo mỗi năm, hỗ trợ 100 doanh nghiệp nâng cao năng suất và ươm tạo từ 300 - 350 dự án khởi nghiệp.

Việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo không thể thực hiện riêng lẻ mà cần sự liên kết chặt chẽ giữa các địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia và các quỹ đầu tư. Tây Ninh cam kết tiếp tục kiến tạo môi trường thuận lợi để các ý tưởng sáng tạo được thử nghiệm, doanh nghiệp khởi nghiệp được kết nối nguồn lực, góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động cho toàn vùng phía Nam.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
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