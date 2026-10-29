Tây Ninh đề xuất 70 tỷ đồng sửa ĐT.823B hư hỏng nặng do ngập nước



Theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, đoạn ĐT.823B từ nút giao Quốc lộ N2 đến ĐT.824 dài hơn 11 km đang được rà soát để tiếp nhận quản lý, bảo trì từ Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Hòa III – Resco.

ĐT.823B (Kênh Tây) hư hỏng, xuất hiện ổ gà do mưa kéo dài và triều cường được doanh nghiệp, người dân Tây Ninh phản ảnh. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Để đảm bảo giao thông, trước mắt, Sở đề xuất san gạt lề đường, khơi thông rãnh thoát nước hai bên, dặm vá ổ gà và xử lý những vị trí hư hỏng nặng. Sau đó lên kinh phí sửa chữa toàn diện dự kiến khoảng 70 tỷ đồng, từ nguồn vốn xây dựng cơ bản hoặc kinh phí bảo trì đường bộ giai đoạn 2027-2028.

Phương án sửa chữa gồm thảm bê tông nhựa đối với đoạn không bị ảnh hưởng ngập nước do triều cường; những đoạn thường xuyên ngập sẽ được làm mặt đường bằng bê tông cốt thép.

Đối với đoạn từ ĐT.824 đến vòng xoay Lê Long, tỉnh đang lập hồ sơ nâng cấp, sửa chữa kết hợp đào Kênh 8 để tăng khả năng thoát nước. Các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện thiết kế, phương án giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư.

Riêng đoạn từ vòng xoay Lê Long đến ĐT.825 đã khởi công sửa chữa ngày 20/10/2026, thời gian thi công dự kiến 45 ngày.

Việc sửa chữa tuyến đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Đức Hòa III.

Ông Đặng Hoàng Chương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh thông tin: “Nắng lên, đường rút nước rồi, chúng tôi đang triển khai cho đơn vị đổ vật liệu, ban gạt để đảm bảo giao thông tạm thời, để xe chạy êm thuận. Song song đó, chúng tôi phối hợp với ban quản lý giao thông lập nhanh chủ trương đầu tư để đào vét Kênh 8. Hiện những chỗ hư hỏng lớn thì cho ban gạt nhanh, cuối tuần này hoặc đầu tuần sau sẽ triển khai xử lý điểm ngập. Còn ở Kênh Tây, dự kiến, đoạn 500 m đầu tiên của ĐT 823B làm bê tông xi măng mất khoảng 45 ngày, còn các vị trí xử lý khác để đảm bảo giao thông thì cần thời gian từ 10 đến 15 ngày là xử lý xong”.

Đường ĐT.823B đoạn từ nút giao QLN2 đến ĐT.824 trước đây được giao Công ty CPĐT Đức Hòa III – Resco duy tu, bảo dưỡng. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Phương án lâu dài, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh đề xuất đầu tư hơn 180,5 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp đường ĐT.823B đoạn từ ĐT.824 đến ĐT.825 và đào thông Kênh 8 tại xã Mỹ Hạnh, nhằm khắc phục hư hỏng, bảo đảm an toàn giao thông và cải thiện khả năng thoát nước khu vực.