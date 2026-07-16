Tây Ninh hoàn tất chi hơn 5.900 tỷ đồng bồi thường dự án Vành đai 4

Ngày 16/7, tại kỳ họp HĐND tỉnh Tây Ninh lần thứ 5, khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, UBND tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện dự án đường Vành đai 4 TP. HCM đoạn qua địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh phát biểu tại kỳ họp.

Theo đó, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án đang được các địa phương triển khai đồng bộ trên toàn tuyến. Đến nay, việc xác định giá bồi thường đã hoàn thành đối với 5 khu tái định cư gồm: Hòa Khánh, Bến Lức, Mỹ Lộc, Tân Tập và Rạch Kiến.

Đối với phần tuyến chính, 15 xã có dự án đi qua đã hoàn tất việc thông qua phương án giá bồi thường và được UBND tỉnh ban hành các quyết định về chính sách hỗ trợ. Toàn bộ 15/15 xã đã hoàn thành niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến.

Trong đó, 7 xã đã phê duyệt phương án bồi thường cho toàn bộ dự án gồm: Đức Lập, Rạch Kiến, Long Cang, Bình Đức, Cần Giuộc, Mỹ Lộc và Tân Tập. Các xã còn lại đang tiếp tục thực hiện niêm yết, phê duyệt theo từng đợt.

Kỳ họp HĐND tỉnh Tây Ninh lần thứ 5, khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 16/7 tại trụ sở 2, phường Tân Ninh.

Lũy kế đến nay, tỉnh đã chi trả bồi thường cho 2.774 trường hợp với tổng kinh phí hơn 5.992 tỷ đồng, trên diện tích trên 326 ha. Trong đó, đối với các khu tái định cư, đã chi trả cho 382 trường hợp, số tiền trên 1.166 tỷ đồng, diện tích trên 62 ha.

Riêng phần tuyến đường, các địa phương đã chi trả cho 2.362 trường hợp, với tổng số tiền hơn 4.825 tỷ đồng, trên diện tích gần 264 ha.