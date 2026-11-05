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Thái Nguyên cần quy hoạch công nghiệp, giao thông đồng bộ để hút đầu tư

Thứ Năm, 15:30, 05/11/2026
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VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Thái Nguyên quy hoạch hạ tầng giao thông đồng bộ, tổ chức không gian công nghiệp hợp lý, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp gắn bó lâu dài, đồng thời nâng cao chất lượng sống của người dân.

Sáng 5/11, tại phường Vạn Xuân, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch và triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh.

Dự buổi làm việc có Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường.

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Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường báo cáo quy hoạch giao thông tỉnh của Thái Nguyên với Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác

Phát triển giao thông tạo động lực liên kết vùng

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiến độ các dự án trọng điểm và định hướng phát triển tỉnh đến năm 2030. Trong đó, Thái Nguyên xác định hạ tầng giao thông là khâu đột phá, tạo động lực liên kết vùng, khai thác tiềm năng và nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.

Tỉnh đang tập trung triển khai các dự án giao thông, công nghiệp, logistics, thương mại, du lịch và dịch vụ. Trọng tâm là các tuyến kết nối Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn, mở rộng liên kết với Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang.

Cùng với tuyến Vành đai 5 vùng Thủ đô, tỉnh định hướng phát triển đường sắt, khai thác vận tải đường thủy qua cảng Đa Phúc, từng bước hình thành mạng lưới vận tải đa phương thức, tạo thuận lợi cho sản xuất, lưu thông hàng hóa và kết nối các hành lang kinh tế trong nước, quốc tế.

Trong lĩnh vực công nghiệp, các khu công nghiệp đang hoạt động có tỷ lệ lấp đầy khoảng 95%. Giai đoạn tới, tỉnh dự kiến phát triển thêm 8 khu công nghiệp, nâng tổng số khu công nghiệp được quy hoạch lên 38, với tổng diện tích khoảng 14.000 ha.

Để chủ động quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư, Thái Nguyên quy hoạch 29 khu tái định cư, tổng mức đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu di dời khoảng 10.000 hộ dân.

Tỉnh đặt mục tiêu nâng tổng vốn đầu tư lên khoảng 30 tỷ USD vào năm 2030; tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, mở rộng các khu công nghiệp Yên Bình 2, Yên Bình 3 và chuẩn bị điều kiện khởi công các dự án chiến lược.

Về phát triển đô thị, tỉnh định hướng tổ chức không gian theo cấu trúc ba trung tâm, gồm khu vực trung tâm cũ, trung tâm mới và khu vực Bắc Kạn; hình thành mạng lưới đô thị liên kết, bổ trợ lẫn nhau, mở rộng dư địa phát triển.

Thái Nguyên cũng đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành quan tâm tháo gỡ khó khăn về cơ chế, nguồn vốn triển khai tuyến Vành đai 5, các dự án giao thông huyết mạch và hạ tầng khu công nghiệp mới. Đồng thời, tỉnh đề xuất phát triển không gian văn hóa gắn với tôn vinh Đức Hoàng đế Lý Nam Đế, kết hợp đầu tư hạ tầng du lịch, dịch vụ.

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Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh báo cáo với Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn công tác

Quy hoạch công nghiệp phải gắn với chất lượng sống

Phát biểu chỉ đạo tại hiện trường, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao tầm nhìn, định hướng quy hoạch phát triển của tỉnh, nhất là việc chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông kết nối.

Đối với tuyến Vành đai 5, Đại tướng nhấn mạnh đây là trục ngang có ý nghĩa quan trọng trong liên kết các tuyến cao tốc, góp phần phát huy hiệu quả mạng lưới giao thông liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế.

Về quy hoạch công nghiệp, Đại tướng gợi mở Thái Nguyên nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong tổ chức các phân khu chuyên biệt, quy hoạch khu công nghiệp vệ tinh gắn với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Việc bố trí không gian công nghiệp hợp lý, đồng bộ sẽ giúp tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư, đồng thời kiểm soát quá trình đô thị hóa theo hướng xanh, sạch.

"Thu hút đầu tư không chỉ dừng ở việc mời gọi các tập đoàn, doanh nghiệp lớn mà quan trọng hơn là phải tạo được môi trường thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh và gắn bó lâu dài với địa phương", Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý.

Phát triển công nghiệp cần đặt trong tổng thể quy hoạch đô thị, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Bên cạnh hạ tầng kinh tế, tỉnh cần quan tâm đầu tư đồng bộ các thiết chế văn hóa, không gian sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, giải trí, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân; khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch hồ Núi Cốc, hồ Ba Bể.

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Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo

Đại tướng cũng lưu ý địa phương chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm, tạo nền tảng tinh thần cho sự phát triển lâu dài.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường khẳng định Thái Nguyên sẽ tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các định hướng phát triển với tầm nhìn dài hạn; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm.

Tỉnh đồng thời chú trọng phát triển văn hóa, du lịch, nâng cao chất lượng sống của người dân, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Danh Thiết/VOV.VN
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