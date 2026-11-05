Thái Nguyên, Cao Bằng chốt ngày khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng

Chiều 5/11, ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và ông Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đồng chủ trì hội nghị triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung rà soát tiến độ, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư. Hai địa phương thống nhất phương án triển khai, phân định trách nhiệm, chủ động bố trí nguồn lực, hoàn thiện các điều kiện cần thiết để khởi công dự án.

Rà soát hướng tuyến, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng

Hai tỉnh tập trung rà soát các khu vực bố trí tái định cư, vị trí bãi đổ thải và phương án lựa chọn hướng tuyến tối ưu. Các phương án phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp điều kiện thực tế, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân và đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh khẳng định, cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng có ý nghĩa quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối vùng, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Thế Mạnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị của hai tỉnh nêu cao trách nhiệm, chủ động phối hợp, tập trung tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, xác định hướng tuyến, triển khai giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân bị ảnh hưởng.

“Những vấn đề phát sinh cần được kịp thời tham mưu phương án xử lý; nội dung vượt thẩm quyền phải báo cáo lãnh đạo hai tỉnh xem xét, chỉ đạo”, ông Nguyễn Thế Mạnh cho biết.

Quyết tâm khởi công ngày 19/12/2026

Cũng tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa chiến lược trong mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế - xã hội. Ông đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ nguồn vốn, thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng; kiểm soát chi phí, bảo đảm hiệu quả và tính đồng bộ trong quá trình triển khai.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa phát biểu tại hội nghị

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, lãnh đạo hai tỉnh thống nhất tăng cường phối hợp, duy trì trao đổi thường xuyên, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Hai địa phương quyết tâm hoàn thành các điều kiện cần thiết, bảo đảm khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vào ngày 19/12/2026.