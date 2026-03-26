中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Nguyên công nhận làng nghề cho vùng trồng chè Shan Tuyết cổ

Thứ Năm, 21:57, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thái Nguyên đã công bố quyết định công nhận làng nghề chè Shan tuyết Bằng Phúc tại xã Đồng Phúc, sự kiện khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời của một vùng chè đặc sản nổi tiếng.

Từ xa xưa, trên những triền núi cao quanh năm mây phủ của vùng Bằng Phúc (nay thuộc xã Đồng Phúc), cây chè Shan Tuyết đã sinh trưởng tự nhiên, gắn bó với đời sống của đồng bào dân tộc địa phương. Nhờ khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng phù hợp nên chè nơi đây sinh trưởng tự nhiên, ít sâu bệnh, búp to và có phủ một lớp tơ trắng như bông tuyết, khi chế biến khô, cánh chè vẫn phủ lớp phấn bạc, vì thế được gọi là Shan Tuyết. Nước chè có màu vàng sáng, đậm vị, chút chát dịu đầu lưỡi và ngọt hậu nơi cuống họng, tạo nét riêng biệt mà không loại trà nào có được.

thai nguyen cong nhan lang nghe cho vung trong che shan tuyet co hinh anh 1
UBND xã Đồng Phúc tổ chức công bố Quyết định công nhận làng nghề chè Bằng Phúc

Có thời điểm, toàn vùng ghi nhận khoảng 1.000 cây chè cổ thụ, nhiều cây tuổi đời từ 100 - 300 năm. Đây cũng là một trong những vùng được xem là “ngũ đại danh trà” của tỉnh Thái Nguyên, khẳng định vị thế đặc biệt của chè Shan Tuyết trong bản đồ trà Việt.

thai nguyen cong nhan lang nghe cho vung trong che shan tuyet co hinh anh 2
Một số cây chè Shan Tuyết được người dân chăm sóc, giữ gìn

Tuy nhiên, đã có giai đoạn cây chè đứng trước nguy cơ mai một khi bị khai thác tự phát, thậm chí bị đào bán làm cảnh, diện tích phân tán, năng suất thấp. Nhờ sự vào cuộc của chính quyền và người dân, vùng chè dần được phục hồi, mở rộng và phát triển.

Hiện nay, 7/7 thôn của xã đều tham gia trồng chè, với trên 300ha chè đang cho thu hoạch, tạo việc làm cho gần 1.000 lao động. Nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu tập trung, đưa sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP và từng bước vươn ra thị trường. Theo thống kê, hiện toàn xã Bằng Phúc có hơn 700 cây chè cổ thụ, trong đó có 12 cây được công nhận là Cây di sản Việt Nam vào tháng 12/2025.

thai nguyen cong nhan lang nghe cho vung trong che shan tuyet co hinh anh 3
Cây chè giúp người dân Bằng Phúc có thu nhập khá

Việc được công nhận làng nghề mở ra hướng phát triển mới, đó là xây dựng thương hiệu “Chè Shan tuyết Bằng Phúc” gắn với sản xuất an toàn, hữu cơ, phát triển du lịch trải nghiệm và bảo tồn văn hóa dân tộc. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, đồng thời giữ gìn và lan tỏa giá trị của một vùng chè cổ truyền đặc sắc nơi vùng cao Thái Nguyên.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
Tag: chè Shan Tuyết Bằng Phúc làng nghề chè Thái Nguyên chè cổ thụ xã Đồng Phúc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hỗ trợ trồng rừng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao Thái Nguyên
Hỗ trợ trồng rừng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao Thái Nguyên

VOV.VN - Gần 55.000 cây giống cùng kinh phí, vật tư vừa được lực lượng kiểm lâm và các nhà hảo tâm trao tặng cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn tại Thái Nguyên, góp phần tạo sinh kế và phủ xanh đất trống, đồi trọc.

Hỗ trợ trồng rừng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao Thái Nguyên

Hỗ trợ trồng rừng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao Thái Nguyên

VOV.VN - Gần 55.000 cây giống cùng kinh phí, vật tư vừa được lực lượng kiểm lâm và các nhà hảo tâm trao tặng cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn tại Thái Nguyên, góp phần tạo sinh kế và phủ xanh đất trống, đồi trọc.

Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 - Thái Nguyên, thiên đường du lịch hồ trên núi
Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 - Thái Nguyên, thiên đường du lịch hồ trên núi

VOV.VN - Sáng 14/3, tại Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp cùng các đơn vị đối tác tại Hà Nội và Thái Nguyên tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Thái Nguyên 2026 với chủ đề “Thái Nguyên, thiên đường du lịch hồ trên núi”.

Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 - Thái Nguyên, thiên đường du lịch hồ trên núi

Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 - Thái Nguyên, thiên đường du lịch hồ trên núi

VOV.VN - Sáng 14/3, tại Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp cùng các đơn vị đối tác tại Hà Nội và Thái Nguyên tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Thái Nguyên 2026 với chủ đề “Thái Nguyên, thiên đường du lịch hồ trên núi”.

Đầu tư khoa học kỹ thuật, câu chuyện chè Thái Nguyên được kể theo cách riêng
Đầu tư khoa học kỹ thuật, câu chuyện chè Thái Nguyên được kể theo cách riêng

VOV.VN - Người dân trồng chè Thái Nguyên đang từng ngày làm mới sản phẩm bằng các biện pháp khoa học kỹ thuật, chăm sóc theo tiêu chuẩn hữu cơ kết hợp du lịch trải nghiệm và thương mại điện tử.

Đầu tư khoa học kỹ thuật, câu chuyện chè Thái Nguyên được kể theo cách riêng

Đầu tư khoa học kỹ thuật, câu chuyện chè Thái Nguyên được kể theo cách riêng

VOV.VN - Người dân trồng chè Thái Nguyên đang từng ngày làm mới sản phẩm bằng các biện pháp khoa học kỹ thuật, chăm sóc theo tiêu chuẩn hữu cơ kết hợp du lịch trải nghiệm và thương mại điện tử.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST