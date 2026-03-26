Thái Nguyên công nhận làng nghề cho vùng trồng chè Shan Tuyết cổ

Từ xa xưa, trên những triền núi cao quanh năm mây phủ của vùng Bằng Phúc (nay thuộc xã Đồng Phúc), cây chè Shan Tuyết đã sinh trưởng tự nhiên, gắn bó với đời sống của đồng bào dân tộc địa phương. Nhờ khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng phù hợp nên chè nơi đây sinh trưởng tự nhiên, ít sâu bệnh, búp to và có phủ một lớp tơ trắng như bông tuyết, khi chế biến khô, cánh chè vẫn phủ lớp phấn bạc, vì thế được gọi là Shan Tuyết. Nước chè có màu vàng sáng, đậm vị, chút chát dịu đầu lưỡi và ngọt hậu nơi cuống họng, tạo nét riêng biệt mà không loại trà nào có được.

UBND xã Đồng Phúc tổ chức công bố Quyết định công nhận làng nghề chè Bằng Phúc

Có thời điểm, toàn vùng ghi nhận khoảng 1.000 cây chè cổ thụ, nhiều cây tuổi đời từ 100 - 300 năm. Đây cũng là một trong những vùng được xem là “ngũ đại danh trà” của tỉnh Thái Nguyên, khẳng định vị thế đặc biệt của chè Shan Tuyết trong bản đồ trà Việt.

Một số cây chè Shan Tuyết được người dân chăm sóc, giữ gìn

Tuy nhiên, đã có giai đoạn cây chè đứng trước nguy cơ mai một khi bị khai thác tự phát, thậm chí bị đào bán làm cảnh, diện tích phân tán, năng suất thấp. Nhờ sự vào cuộc của chính quyền và người dân, vùng chè dần được phục hồi, mở rộng và phát triển.

Hiện nay, 7/7 thôn của xã đều tham gia trồng chè, với trên 300ha chè đang cho thu hoạch, tạo việc làm cho gần 1.000 lao động. Nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu tập trung, đưa sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP và từng bước vươn ra thị trường. Theo thống kê, hiện toàn xã Bằng Phúc có hơn 700 cây chè cổ thụ, trong đó có 12 cây được công nhận là Cây di sản Việt Nam vào tháng 12/2025.

Cây chè giúp người dân Bằng Phúc có thu nhập khá

Việc được công nhận làng nghề mở ra hướng phát triển mới, đó là xây dựng thương hiệu “Chè Shan tuyết Bằng Phúc” gắn với sản xuất an toàn, hữu cơ, phát triển du lịch trải nghiệm và bảo tồn văn hóa dân tộc. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, đồng thời giữ gìn và lan tỏa giá trị của một vùng chè cổ truyền đặc sắc nơi vùng cao Thái Nguyên.